Gli eventi di Fondazione Feltrinelli, in collaborazione con il progetto europeo PHOENIX

Fondazione Feltrinelli, in collaborazione con il progetto europeo PHOENIX, esplora le nuove forme di partecipazione con il Terzo Forum sul Futuro della Democrazia, “Oltre una Democrazia Minima”, in scena ieri e oggi, 4 e 5 dicembre, a Milano. Si tratta di una rassegna internazionale di due giorni che alterna sessioni di lavoro con sessioni plenarie che vedono la partecipazione di keynote internazionali come Wendy Brown, Graham Smith, Yves Dejaeghere, Kalypso Nicolaidis e molti altri. L’edizione 2023 è a cura di Giovanni Allegretti del Centro Estudos Sociais-Universidade de Coimbra.

Il Forum raccoglie le esperienze europee più interessanti di Innovazione Democratica per capire se e in quali condizioni i processi partecipativi e deliberativi possono funzionare come forza rivitalizzante per i sistemi democratici e la società civile.

Questa mattina la plenaria ‘Democrazia deliberativa sul cambiamento climatico: come promuovere la cooperazione contro la polarizzazione’ con Jane Suiter, Dublin City University, Giuliana Gemini, AIP2 – Associazione Italiana per la Partecipazione Pubblica & Poliedra, e Sonia Bussu, University of Birmingham.

Nel pomeriggio Graham Smith, University of Westminster & KNOCA, Yves Dejaeghere, FIDE, e Ales-sandra Cardaci, Debating Europe, hanno discusso di ‘Che tipo di democrazia per il futuro?’. La rassegna si chiude oggi alle 18.30 con la presentazione di quattro Policy Briefs: Quattro per-corsi verso una Democrazia migliore. Tutele per i lavoratori di piattaforma, Politiche abitative, Politiche di conciliazione per la parità di genere, Democrazia.

