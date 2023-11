I dati del secondo rapporto dell'Osservatorio sul Futuro dell'Editoria, visionati in anteprima da LaPresse, saranno presentati oggi alle 18.30 a Milano

Le donne in Italia leggono molto più degli uomini: la loro presenza in libreria è del 63,6% (in crescita rispetto al 2022, quando erano il 62,96%) contro il 36,4% di lettori uomini. Lo rivelano i dati della seconda edizione del rapporto dell’Osservatorio sul Futuro dell’Editoria, a cura di Fondazione G. Feltrinelli in sinergia con il Gruppo Feltrinelli, sui fenomeni attuali e futuri del mercato dell’editoria, che viene presentato oggi alle 18.30 in viale Pasubio nell’ambito di Bookcity Milano e che LaPresse ha potuto visionare in anteprima. Negli acquisti online, dice il rapporto basato sul database del Gruppo Feltrinelli, il divario si riduce leggermente: le donne che acquistano sono il 56,6%, gli uomini il 43,2%.

Alla presentazione del rapporto, che si chiede ‘Cosa e come leggeremo l’anno prossimo?’, saranno presenti Alessandra Carra, Amministratrice Delegata Gruppo Feltrinelli, Carlo Antonelli, direttore Business International – Fiera Milano, Paolo Costa, Università degli Studi di Pavia (tra gli autori del report), Lorenzo Gigotti, Head of Content e co-founder NOT Nero Editions, e Massimiliano Tarantino, Direttore della Fondazione G. Feltrinelli. Tra gli autori del rapporto figurano esperti e studiosi, come Shumon Basar, Federico Cabitza, Valentina Tanni, Ludovica Taurisano, Simona Brenna, Valeria Greco, Bruno Pischedda.

Le ragazze sono le lettrici del domani

Tra i giovani in Italia le ragazze leggono più dei ragazzi: il pubblico femminile sotto i 18 anni nel 2023 ha movimentato quasi il 75% degli acquisti relativi alla propria fascia d’età. La percentuale era al 61,08% nel 2021, salita al 71,21% nel 2022, ed è arrivata al 74,66% nel 2023. Le ragazze under 18 si candidano quindi a essere le ‘lettrici tipo’ di domani. Lo sbilanciamento tra uomini e donne è forte anche nella fascia d’età 18-24, dove le ragazze che acquistano libri sono due terzi del totale.

I giovani

I giovani (under 24) residenti al Sud e nelle Isole leggono di più. Rappresentano infatti una fetta del mercato d’acquisto di libri maggiore rispetto ai coetanei del Centro e del Nord: e questo vale sia per gli acquisti online che per quelli in libreria. Inoltre, secondo il database del Gruppo Feltrinelli, si legge di più nei piccoli centri che nelle grandi città: per la fascia d’età 18-24 anni prevale l’acquisto in libreria nelle piccole province (71,11%) rispetto alle grandi città (67,84%). Tra i minorenni, gli acquisti nelle librerie fisiche sono il doppio nelle piccole province rispetto alle grandi città. In entrambi i casi è più elevata, sempre e comunque, la percentuale di acquirenti di genere femminile.

Tra i giovani lettori under 24 in Italia si legge soprattutto narrativa di genere: nelle librerie fisiche la preferenza per questo genere letterario è al 10,89% contro il 9,85% del 2022, tra i minorenni sorpassa i generi del fumetto e Young Adult. In base al database messo a disposizione dal Gruppo Feltrinelli, tra i 18 e i 24 anni i fumetti si mostrano invece stabili, ma si conferma comunque la crescita della narrativa di genere, che passa dal 18,16% al 19,25%.

I giovani under 24 in Italia acquistano libri di più online che nelle librerie fisiche. Gli acquisti online in queste fasce d’età nel 2023 mostrano però una leggera decrescita rispetto al 2022 (17,21% contro il 18,17%) ma è in aumento rispetto al 2021, quando il dato era del 16,33%. Il fenomeno riguarda di più i lettori che le lettrici: le ragazze mostrano invece una preferenza per gli acquisti nelle librerie fisiche rispetto all’online. Nonostante una preferenza generale per gli acquisti online, la quota dei giovani under 24 che compra nelle librerie fisiche in Italia è in aumento ed è quasi raddoppiata in 2 anni: dal 5,12 % nel 2021, all’8,67% del 2022 fino al 10,06% nel 2023. Senza dimenticare, però, che nel 2021 erano ancora in atto alcune restrizioni anti-Covid. L’aumento, anche se meno evidente, si registra anche nei minorenni e nella fascia d’età 25-34 anni.

Social e intelligenza artificiale: la lettura nel futuro

I social network sono un motore di influenza per l’acquisto di libri, in particolare Instagram e TikTok. Secondo il più recente report Aie-Pepe, riportato nel rapporto di Fondazione Feltrinelli, Instagram mostra di avere un peso raddoppiato rispetto a TikTok: il 54% dei lettori che dichiara di ispirarsi sui social per le scelte di lettura, è stato influenzato proprio da Instagram. Il 26% si ispira invece a TikTok. La ricerca riguarda, come si legge nel report, i “nuovi soggetti che, all’interno del sistema dei consumi culturali, da un po’ di tempo intervengono a orientare gusti e comportamenti del pubblico più giovane”, come booktoker e bookstagrammer.

Il report contiene anche un capitolo dedicato all’intelligenza artificiale e alle sue influenze sulla lettura e alle infinite possibilità e modificazioni che questo strumento porta, o ha già portato, nel panorama editoriale in evoluzione.

Cosa si legge in Italia

Boom di vendite della narrativa di genere (rosa, fantasy, erotico, gotico) in Italia: +38,18% nel 2023. Per Feltrinelli, che regola le cifre sulla quota parte del fatturato 2023 e le confronta con il 2022, l’incremento è presente, anche se in forma più contenuta, anche nel mercato d’acquisto online (+26.46%). I generi fumetto, manga e Young Adult sono invece in forte calo nelle librerie fisiche, segnando un -11,44%, e in leggera crescita nell’online, +3,48%. La narrativa moderna e contemporanea (di cui fanno parte classici, poesia, teatro, storia, critica) registra invece un calo, cioè un -4,1% (e un -1,27% nel mercato online).

A prevalere tra chi legge sono comunque sempre le donne: nei lettori di narrativa di genere, secondo i dati Feltrinelli, il 70,38% è donna. Per quanto riguarda i gialli, le lettrici donne si attestano invece al 58,31%. Per quanto riguarda la narrativa nel suo complesso, il 63,4% dei lettori è di sesso femminile.

Trantino: “Come ha insegnato Feltrinelli, da cosa e come si legge dipende stato di salute società”

Occorre “rilanciare quella tradizione illuminista che concepisce un patrimonio editoriale come uno strumento di emancipazione per il mondo” scrive Massimiliano Tarantino, direttore di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, nell’introduzione del secondo rapporto dell’Osservatorio sul futuro dell’editoria. Questo rilancio deve andare “a beneficio di tutti coloro che ambiscano a rafforzare la qualità e la sostenibilità della lettura come vettore per il miglioramento della società. Se è vero, come ci ha insegnato Giangiacomo Feltrinelli, che da cosa e come si legge può dipendere lo stato di salute e il grado di civiltà delle nostre società“, dice ancora Tarantino. Il rapporto si chiede ‘Cosa e come leggeremo l’anno prossimo?’: “Con quali sensi leggeremo, ci siamo chiesti, nella speranza di poter potenziare e amplificare l’esperienza della lettura consapevoli che il passo di oggi ha l’opportunità di non tradire la buona narrazione”, spiega Tarantino, immaginando anche “scenari credibili per lo sviluppo e le applicazioni delle intelligenze artificiali al mondo editoriale”.

