Un'edizione da record che arriva con l'ingresso del paese nel club dei 'Borghi più belli d'Italia'

Duemila presepi in mostra fino al 7 gennaio a Ossana, 828 abitanti, nella trentina val di Sole. Un’edizione da record, la numero 24, che arriva con l’ingresso del paese nel club dei ‘Borghi più belli d’Italia’. “Ogni singolo presepe racconta una storia, tutti insieme raccontano il nostro borgo – ha detto la sindaca Laura Marinelli -. Basterebbe vedere con quanta dedizione e impegno gli abitanti si spendono per offrire ai visitatori il miglior spettacolo possibile. Lo fanno spontaneamente, senza chiedere niente in cambio, spinti unicamente dall’affetto incondizionato per questo borgo”. L’anno scorso furono 1.600 i presepi in mostra, 40mila le visite complessive. Ora il primato sarà ritoccato al rialzo.

