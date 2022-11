Fino all'8 gennaio è possibile visitare l'esposizione tra i vicoli del piccolo comune trentino

Dalla Grande guerra ai diritti delle donne, dal disastro aereo del Monte Giner all’omaggio agli ‘eroi’ del Covid, novità di quest’anno. A Ossana, in Trentino, tra i vicoli e i palazzi del centro storico fino all’8 gennaio si possono visitare 1.600 presepi. Il doppio degli abitanti del piccolo comune dell’alta val di Sole, inserito di recente tra i Borghi più belli d’Italia’. Il percorso espositivo è delimitato da un filo rosso e illuminato da antiche lampade artigianali per scoprire opere d’arte costruite interamente a mano da artisti di professione e gruppi di cittadini. “In questi quaranta giorni Ossana è magica. Chi viene qua non può non emozionarsi”, dice la sindaca Laura Marinelli.

