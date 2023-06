Scritto da Antonio Ghini e realizzato con la collaborazione della Galleria d'Arte Contini

Il Teatrino di Corte di Palazzo Reale a Napoli ha ospitato la presentazione del libro ‘Scudieria Ferrari. Paolo Scudieri ed Enzo Ferrari. Una storia inedita tra Arte e Passione‘ di Antonio Ghini realizzato con la collaborazione della Galleria d’Arte Contini. “Di libri su Enzo Ferrari ne sono stati scritti tantissimi”, ha sottolineato Antonio Ghini, autore del libro, “ma questo ha delle originalità perché ho avuto la fortuna di stare tanti anni in Ferrari. Poter abbinare Enzo Ferrari a un grande imprenditore del sud come Paolo Scudieri, trovando delle affinità, mette in evidenza tutto il talento italiano che permette di superare ostacoli che sembrano insormontabili”. All’evento hanno partecipato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il presidente del CONI Giovanni Malagò e l’ex presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo.

