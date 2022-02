Giovanni Malagò, Presidente CONI con Marco Durante, Presidente LaPresse

Il Presidente e fondatore di LaPresse ospite del Presidente del Comitato Olimpico Nazionale

Il Presidente e fondatore di LaPresse Marco Durante stamattina in visita al CONI ha espresso al Presidente Giovanni Malagò i più vivi complimenti per i risultati degli atleti italiani tutti ai recenti Giochi olimpici invernali di Pechino. LaPresse è da sempre in prima linea per una corretta e articolata diffusione e promozione dell’informazione sportiva, dalle discipline più popolari a quelle di seconda e terza categoria e fino allo sport dilettantistico. In occasione delle Olimpiadi di Pechino LaPresse ha inaugurato una collaborazione con il network Discovery Eurosport per la redazione di un TG olimpico che ha accompagnato la manifestazione sul canale Nove. Giovanni Malagò non ha nascosto a Durante la sua grande soddisfazione e felicità per il medagliere conquistato dall’Italia, con risultati oltre le aspettative dello stesso Presidente CONI

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata