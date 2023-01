Foto dall'archivio di Pompei

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano presente per l'occasione

Nuova apertura negli scavi di Pompei. “Pompei rappresenta un unicum mondiale ed è un luogo dove noi tocchiamo con mano il valore non solo storico e antropologico ma anche economico della nostra cultura”. Così su Twitter il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, oggi in visita a Pompei per la riapertura della Casa dei Vettii.

