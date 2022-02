Il direttore del Parco Archeologico, Zuchtriegel: "E' un aereo che deve tornare a volare". Il 2022 potrebbe essere l'anno della rinascita: i lavori dopo il crollo del 2010 sono a buon punto

(LaPresse) Pompei sta sperimentando una vera e propria rinascita dalle sue ceneri. La città distrutta dall’eruzione del vulcano del 79 dC è uno dei siti archeologici italiani più importanti al mondo ma nel 2010 un collasso in un’area degli scavi ha rischiato di far perdere al Parco Archeologico il titolo di Patrimonio Unesco. I lavori per preservare la zona e procedere con gli scavi sono avanzati rapidamente: il progetto ‘Grande Pompei’ ha permesso di trasformare l’area grazie a fondi europei consistenti ma la sfida non è ancora vinta: “Si tratta di un aereo che deve tornare a volare. I nostri sforzi hanno funzionato: ora occorre capire a che altezza può volare l’aereo, quanto occorre spendere perché non accada più ciò che è accaduto nel 2010” spiega Gabriel Zuchtriegel, il direttore alla guida del Parco Archeologico.

L’uso della tecnologia sotto la sua guida è aumentato: droni, robot e intelligenza artificiale si accompagnano a uno sforzo per ridurre l’impatto ambientale dell’area e al restauro delle zone danneggiate. Un terzo dell’area degli scavi di Pompei resta però sotterrata sotto strati di lava: un dibattito infinito tra chi si chiede se sia necessario continuare gli scavi all’infinito o sia più giusto lasciare ciò che è coperto di cenere e lava lì dov’è. “Pompei è un luogo incredibile – spiega l’archeologo Alessandro Russo – E’ un contesto incredibile per un archeologo. Chiaramente dopo un po’ ci si fa l’abitudine ma partecipare agli scavi della rinascita di Pompei è un onore e un onere”.

Oltre a superare lo scoglio delle condizioni degli scavi, grazie ai fondi Ue, il Parco deve però affrontare un’altra sfida economica importante. Buona parte del fatturato di Pompei arriva infatti dai biglietti d’ingresso: un’entrata che però è quasi scomparsa dall’inizio della pandemia. Da 3,8 milioni di visitatori nel 2019, gli scavi hanno visto 565 mila persone in visita nel 2020 e meno di un milione nel 2021. Il 2022 potrebbe essere l’anno della rinascita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata