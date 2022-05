Dialogo tra il leader degli U2 e Bergoglio sul ruolo delle donne nella lotta per l'ambiente

“È una frase comune, noi parliamo della Madre terra e non del padre Terra”. Risponde così Papa Francesco al cantante e leader degli U2 Bono Vox che, nel corso dell’incontro con Scholas Occurrentes nell’Aula Magna della Pontificia Urbaniana, ha chiesto al Santo Padre quale sia il ruolo delle donne e dell’educazione femminile nella lotta contro il cambiamento climatico. Nell’esporre la sua domanda, Bono ha sottolineato il “super potere delle donne” e come questo sia fondamentale per la lotta alla povertà.

