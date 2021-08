Il fondatore di Tesla e Space X con il sindaco Nardella: un grande spot per il capoluogo toscano

(LaPresse) Elon Musk e la compagna Grimes in visita a Firenze. Il fondatore di Tesla e Space X ha incontrato il sindaco Dario Nardella a Palazzo Vecchio. “Visitate Firenze!”, l’invito di Musk in un video postato su Facebook dal primo cittadino.

