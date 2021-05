Space X: lancio e atterraggio ok per il razzo Starship

Nei quattro precedenti voli si erano verificate esplosioni

(LaPresse) Space X è riuscita a lanciare e far atterrare con successo il prototipo della navetta spaziale Starship con cui Elon Musk intende riportare gli astronauti sulla Luna e persone su Marte. I precedenti quattro tentativi eseguiti dall’azienda del patron di Tesla erano stati tutti un fallimento e si erano conclusi con delle esplosioni. Il lancio è avvenuto dalla base di Boca Chica, nel Texas meridionale e questa volta invece il razzo spaziale è salito per oltre 10 chilometri sul Golfo del Messico, hai invertito la rotta per la discesa ed è atterrato di nuovo verticalmente. Un piccolo incendio alla base di Starship è stato rapidamente spento e il razzo è rimasto in piedi dopo un volo di sei minuti.

