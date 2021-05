Ha fondato il primo Impero Francese, considerato il più grande stratega della storia

Secondo molti studiosi uno dei principali protagonisti della storia contemporanea è lui: Napoleone Bonaparte. Ha fondato il primo Impero Francese. Il papà, Carlo Maria, è stato diplomatico italiano, nobile toscano. Napoleone nasce in Corsica, un anno dopo il trattato di Versailles del 1768 e la cessione dell’isola da parte della Repubblica di Genova alla Francia. Considerato il più grande stratega della storia militare, Napoleone ha anche posto le basi per il diritto civile. Con la Restaurazione dei Borbone, viene esiliato in territorio britannico, sull’Isola di Sant’Elena, dove muore il 5 maggio 1821 alle ore 17:49.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata