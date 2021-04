Un contadino la scopre in due pezzi sull’isola greca

Dopo la conquista dell’Italia, il fondatore del Primo Impero francese Napoleone, fa trasferire a Parigi la statua greca ellenistica della Venere de’ Medici. Con la Restaurazione e il ritorno a Firenze dell’opera, le autorità francesi fanno propaganda alla Venere di Milo, acquistata e restaurata per essere esposta al Museo del Louvre. Ritrovata da un contadino sull’isola greca l’8 aprile 1820. Una scultura in pregiato marmo bianco senza braccia e famosa in tutto il mondo.

