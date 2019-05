Torino, un'auto pirata travolge una donna incinta e lei partorisce: il neonato è grave

Un'auto pirata ha investito una donna incinta che ha dato alla luce il suo bambino. La ragazza, di 19 anni, è stata investita in via Tetti Francesi a Rivalta, in provincia di Torino e trasportata d'urgenza al Cto con l'elisoccorso del 118.

La ragazza avrebbe dovuto partorire il 4 giugno, ma le doglie sono arrivate a seguito dell'incidente. I medici dell'ospedale Sant'Anna stanno cercando di rianimare il neonato e hanno in cura la ragazza, che ha riportato un grave trauma.



