Rinvenute anche due zanne di elefante africano e un corno di rinoceronte nero

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Ancona ha sequestrato una preziosa collezione di opere d’arte in avorio di pregevole fattura, nel corso di un’indagine su un’organizzazione criminale cinese, responsabile anche di un’ingente frode fiscale per quasi 2 miliardi di euro. Si tratta di 80 oggetti in avorio di elefante africano detenuti illegalmente. Sono state rinvenute anche due zanne grezze di elefante africano e un corno di rinoceronte nero. Tra gli altri beni sequestrati, dal valore complessivo di 5 milioni di euro, quadri d’autore, vasi, monete ed oggetti antichi in porcellana riconducibili alle antiche dinastie cinesi, oltre a collezioni di monete di rilevante valore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata