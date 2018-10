Tifosi del Cska Mosca in metro a Roma, cede scala mobile: almeno 20 feriti, un codice rosso

Nella stazione di Repubblica della metro A di Roma una scala mobile ha ceduto a causa dei tifosi del Cska Mosca, impegnata nella partita di Champions League contro la Roma. Sono 20, tutti russi, i feriti dell'incidente: uno è in codice rosso, ma non è in pericolo di vita, per una frattura esposta con semi amputazione del piede. Altri 7 riportano fratture agli arti inferiori.

In un video postato su Twitter si vede la scala mobile prendere velocità rispetto a quella affianco: a quel punto i gradini della fermata si accartocciano alla base mentre la situazione pare fuori controllo. Urla, e molti passeggeri che cercano scampo saltando dall'altro lato. Intanto Atac ha aperto una indagine interna

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 19.15 con cinque squadre del comando di Roma con supporto di nuclei SAF e carro sollevamenti. Al momento la stazione è completamente chiusa. È in corso l'intervento per l'estricazione e il trasporto dei feriti in superficie.

Polizia, carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti anche nelle stazioni di Spagna e Flaminio per delle segnalazioni di passeggeri che avvertivano bruciore agli occhi. La stazione di Spagna è rimasta chiusa per un quarto d'ora e poi riaperta.

