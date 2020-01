Piacenza, autentico 'Ritratto di signora' di Klimt ritrovato a dicembre

di scp

Piacenza, 17 gen. (LaPresse) - Non ci sono più dubbi sull'autenticità del 'Ritratto di signora' di Gustav Klimt ritrovato lo scorso dicembre dal personale che eseguiva interventi di manutenzione straordinaria alla Galleria Ricci Oddi di Piacenza su incarico del Comune. “Una notizia di importanza storica per la comunità artistica e culturale e per la Città di Piacenza”, commentano il sindaco Patrizia Barbieri e l'assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi rivolgendo “un sentito ringraziamento alla Procura e ai periti, agli inquirenti e alle forze dell'ordine che in questi anni non hanno mai abbandonato le indagini".

