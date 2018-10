Omicidio Yara Gambirasio, è il giorno della sentenza della Cassazione su Bossetti

L'imputato è stato condannato all'ergastolo in primo e secondo grado perché ritenuto unico colpevole dell'omicidio della tredicenne di Brembate di Sopra

È iniziato presso la prima sezione della Corte di Cassazione il processo a Massimo Bossetti per l'omicidio di Yara Gambirasio. L'aula è gremita e sono presenti alcuni sostenitori dell'imputato. Bossetti è stato condannato all'ergastolo in primo e secondo grado perché ritenuto unico colpevole dell'omicidio della tredicenne di Brembate di Sopra (Bergamo) scomparsa nel novembre del 2010 e il cui corpo venne ritrovato tre mesi dopo la morte in un campo a dieci chilometri dal paese.

Bossetti è stato rinviato a giudizio nel 2015 dopo una lunga indagine basata sullo screening del dna di centinaia di persone per arrivare al dna trovato sul corpo della vittima, il cosiddetto 'Ignoto 1'. Nel luglio 2016 la Corte d'Assise di Bergamo lo ha condannato all'ergastolo. La Corte ha riconosciuto inoltre l'aggravante della crudeltà e gli ha revocato la potestà genitoriale sui figli. Nel luglio del 2017 la corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado.

