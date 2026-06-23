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martedì 23 giugno 2026

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Mondiali 2026, Francia-Iraq 3-0: la doppietta di Mbappé porta i ‘Bleus’ ai Sedicesimi

Mondiali 2026, Francia-Iraq 3-0: la doppietta di Mbappé porta i ‘Bleus’ ai Sedicesimi
(AP Photo/Petr David Josek)
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Partita sospesa per oltre due ore per una tempesta

La Francia supera l’Iraq 3-0 nella seconda giornata del gruppo I dei Mondiali 2026. Protagonista del match Kylian Mbappé che, nel giorno della sua 100esima presenza in nazionale, fa doppietta (reti al 14′ e al 54′). Di Dembélé, al 66′, la rete del 3-0 finale. Grazie a questo successo i ‘Bleus’ si qualificano ai Sedicesimi di finale. Da segnalare che il match, giocato a Philadelphia, è stato sospeso per oltre due ore a causa di una tempesta di fulmini.

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