Omicidio Stefano Leo, interrogatorio per il killer. Inquirenti ancora al lavoro sul movente

Dovrebbe essere interrogato in carcere oggi Said Mechaquat, il 27enne assassino reo confesso di Stefano Leo, il torinese di 34 anni ucciso a coltellate il 23 febbraio a Torino, ai Murazzi del Po. A renderlo noto il suo legale Basilio Foti.

Intanto prosegue l'attività degli investigatori, in particolare sul movente. "L'indagine è ancora densa di sviluppi, sia sul fatto, sia sul movente. Però oggi abbiamo una confessione, che non è più la regina delle prove, però è comunque una prova importante, corroborata da alcuni elementi molto significativi. Ci basta per tenere quella persona in galera, ma sul movente stiamo ancora lavorando. Non ci acquietiamo della verità che c'è stata detta dal confesso. La novità che non si era colta prima è che lui dice che si era allontanato a piedi, e questo si vedeva da un filmato di una telecamera sulla strada, ma ha aggiunto che, dopo essersi allontanato a piedi dal Lungo Po, in una via parallela è salito su un tram e verificando le immagini di una piazza lì vicino abbiamo visto passare quel tipo di tram, quella linea", ha detto nelle scorse ore ai microfoni di Sky TG24 il procuratore vicario di Torino, Paolo Borgna.

"L'immagine era molto nitida e abbiamo potuto vedere che su quel tram c'era proprio quella figura che corrispondeva alla persona che era stata già vista e filmata allontanarsi dal luogo del delitto", ha concluso il magistrato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata