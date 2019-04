Torino, omicidio Stefano Leo: fermato il presunto killer, ha confessato

Svolta nell'omicidio di Stefano Leo, avvenuto ai Murazzi del Po, a Torino, lo scorso 23 febbraio. A coronamento di un'indagine condotta da carabinieri e procura della Repubblica di Torino, è stato fermato un 27enne, cittadino italiano di origini marocchine con piccoli precedenti penali, ritenuto l'autore del delitto. Le numerose fonti di prova raccolte e il lavoro investigativo condotto in questo mese ha consentito ai carabinieri e ai pubblici ministeri titolari delle indagini di trovare i primi riscontri, tra cui la presunta arma del delitto, dopo la confessione resa dal fermato presso il comando provinciale dei carabinieri.

Il giovane, nel pomeriggio di domenica 31 marzo, poche ore dopo la marcia organizzata dagli amici e dal padre di Stefano Leo, si è presentato spontaneamente per riferire sull'omicidio in questura la quale, a titolo collaborativo, ha immediatamente avvisato i carabinieri che seguono il caso. I militari lo hanno allora condotto presso gli uffici del comando provinciale di Via Valfrè dove, alla presenza del difensore di fiducia, è stato formalmente interrogato. Dopo i dovuti preliminari accertamenti sulla dinamica raccontata i carabinieri continuano le indagini per la raccolta di ulteriori riscontri al delitto ai fini di chiarirne anche il movente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata