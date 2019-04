Nave Ala Kurdi verso Malta. Salvini esulta: "Non si passa"

La Nave Alan Kurdi, con 64 migranti a bordo, è ora in viaggio verso Malta, il rifugio più vicino dove cheiderà un porto sicuro. Lo fa sapere la ong Sea Eye. "Il ministro Matteo Salvini non ha umiliato solo i naufraghi, ma sfrutta tutto e tutti per ottenere il massimo vantaggio possibile da questa situazione", ha spiegato Sea Eye. Come è noto, in un primo tempo, la nave si era diretta verso Lampedusa. Il governo italiano si è offerto di permettere lo sbarco solo di alcune donne (una incinta) e dei loro bambini. Le stesse donne si sono rifiutate chiedendo di non essere separate dai loro mariti.

E Salvini, su Facebook, esulta: "Dietrofront, nave Ong diretta a Malta. Molto bene, in Italia non si passa. #portichiusi".

