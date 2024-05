Proprio a 'Che Tempo Che Fa' il giornalista aveva rivelato della sua malattia

E’ morto a Roma Franco Di Mare, 68 anni, storico inviato di guerra, conduttore e poi direttore di RaiTre. Lo ha reso noto la famiglia. Qualche settimana fa era apparso in video per l’ultima volta a ‘Che Tempo che Fa’, annunciando di avere “un mesotelioma, un tumore molto cattivo”. E arriva il commosso messaggio di Fabio Fazio, sui social: “Ci ha lasciato una grande lezione in quell’intervista a Che Tempo Che Fa, per presentare il suo libro. È stato molto importante quello che ha detto e quello che ci siamo detti e scritti nei giorni successive”.

