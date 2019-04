Brexit, ultima spiaggia. La tragedia dell'Aquila e le ragazze morte in Erasmus a Freginals. Ancora serie A. Gli eventi da non perdere di mercoledì 3 aprile

Brexit - La Gran Bretagna è stata 46 anni nella Ue e uscirne sembra davvero difficile. Ieri, dopo 7 ore di discussione con i suoi ministri, Theresa May ha fatto la sua proposta estrema: chiedere alla Ue una proroga breve fino al 22 maggio, concordare con l'opposizione laburista, votarla e portarla al Consiglio dell'Unione Europea il 10 aprile. Il tutto evitando la Brexit "dura", quella senza accordo e evitando, nello stesso tempo, di far votare gli inglesi alle Europee. In questo modo, la premier mette in un angolo gli estremisti della Brexit e tenta l'accordo con l'acerrimo nemico Jeremy Corbyn leader del Labour. I tempi sono brevissimi e il crinale sottile. Corbyn ha risposto che è molto felice di incontrare May per trovare un'intesa. Ma il partito conservatore ha iniziato a sgretolarsi: Boris Johnson ha detto che non voterà il compromesso e almeno quattro ministri potrebbero dimettersi oggi.

Una strada del centro storico dell'Aquila a nove anni dal terremoto

Dieci anni dall'Aquila - Si avvicina (sarà sabato 6 aprile) il decimo anniversario del terremoto dell'Aquila del 2009. Alle 3 e 32 di notte, una scossa di magnitudo 6.3 fece 309 morti, oltre 1600 feriti, 48mila sfollati e dieci miliardi di danni. Quella scossa mise anche a nudo i limiti delle modalità di costruzione di molti edifici delle nostre città. Crollarono antichi palazzi e un centinaio di chiese si sbriciolarono o rimasero inagibili, ma vennero giù anche strutture moderne come la Casa dello studente costruita nel 1965 e ristrutturata (pare in modo non corretto) nel 2000. Ci furono polemiche e processi anche sulla questione della prevedibilità o meno di quel sisma. Di tutto questo si riparla oggi alla Camera con la presentazione del film di RaiDue "L'Aquila 03:32. La generazione dimenticata". Ci sarà il presidente di Montecitorio Roberto Fico.

I funerali di Elena Maestrini, una delle vittime del pullman di Freginals, a Bagno di Gavorrano (Grosseto)

La tragedia di Freginals - Il 20 marzo del 2016, cinque pullman carichi di studenti in Erasmus viaggiavano da Valencia a Barcellona. All'altezza di Freginals, uno dei mezzi usci di strada e si rovesciò. Nell'incidente morirono 13 ragazze, sette erano italiane: Francesca Bonello; Elisa Valent; Valentina Gallo; Elena Maestrini; Lucrezia Borghi; Serena Saracino; Elisa Scarascia Mugnozza. Da allora, in tre anni, la magistratura spagnola non è riuscita ad accertare la verità, anzi ci sono stati già due tentativi di archiviazione senza cause nè responsabilità. L'autista disse di essersi addormentato ma poi ritrattò e non sono mai state chiarite le condizioni del pullman e della strada. Questa mattina, Matteo Renzi, Elena Boschi e Ettore Rosato, insieme ai parenti delle vittime, risollevano la questione in una conferenza stampa chiedendo al governo di insistere presso quello spagnolo. Il Guardasigilli Bonafede ha assicurato il suo impegno.

Festival del giornalismo - Si apre a Perugia la XIII edizione del Festival Internazionale del Giornalismo inventato e diretto da Arianna Ciccone. Nei cinque giorni sono in programma circa trecento eventi (tavole rotonde, presentazioni, workshop, interviste, spettacoli) con oltre 600 speaker di cui il 49% donne. Tra i temi di questa edizione (che vedrà come sempre code di giovani e meno giovani davanti alle location dei dibattiti tutti a ingresso libero): disinformazione, cambiamento climatico, cyber guerra, intelligenza artificiale, ruolo delle tecnologie, crisi umanitarie e migrazioni, giornalismo investigativo, fiducia con i cittadini, fact-checking, data journalism, engagement, start-up, diversità e inclusione, modelli di business: membership, abbonamenti, sostegno pubblico, filantropia, libertà dei media sotto attacco.

L'esultanza polemica contro i buu razzisti di Kean, ieri sera in Cagliari-Juve



Serie A - Secondo blocco di partite della trentesima giornata del campionato di calcio di serie A. Oggi giocano: Empoi-Napoli (ore 19) e, alle 21, Spal-Lazio, Frosinone-Parma, Roma-Fiorentina, Genoa-Inter e Torino-Sampdoria. Attesa a Genova per io rientro di Icardi che non gioca da metà febbraio a causa delle note polemiche. Lo strappo è stato (parzialmente) ricucito e Maurito torna in campo con molta fame di gol. I compagni lo aspettano per dargli quei palloni "giocabili" invocati dalla moglie, Wanda Nara. Dal punto di vista della corsa all'Europa, c'è lo scontro diretto tra Torino e Samp. Chi vince può fare addirittura un pensierino alla Champions. La Roma prova a risorgere con la Viola. Domani altre due partite: Sassuolo-Chievo e Atalanta-Bologna. E sabato si ricomincia.

