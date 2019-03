Brexit o non Brexit, Boeing a terra oppure no, Venezuela, Champions, Sci. Gli eventi da non perdere di mercoledì 13 marzo

Brexit - Il Parlamento inglese ha detto no anche all'ultimo tentativo della premier Theresa May di salvare, dopo alcune concessioni ottenute lunedì da Bruxelles, l'accordo negoziato con l'Ue che prevede che la Brexit scatti il 29 marzo. Adesso gli scenari possibili sono tre: 1) Hard Brexit: l'uscita senza accordo. Oggi, il Parlamento è chiamato a votare su questa opzione. Non dovrebbe passare, ma ormai nulla è certo e tutto è possibile. In questo caso non ci sarebbe transizione, nè backstop con rischi di tensioni tra Irlanda e Irlanda del Nord; 2) Proroga. Domani Westminster vota sulla richiesta a Bruxelles di una proroga. Fin quando? Pochi mesi anche perché, il 26 maggio c'è la complicazione delle elezioni europee. Ma difficilmente, pochi mesi basterebbero a trovare una soluzione. 3) Niente Brexit. Il governo potrebbe decidere di ritirare la richiesta di Brexit prima del 29 marzo. Londra potrebbe poi decidere di uscire unilateralmente, ma prima, probabilmente, ci sarebbe una crisi di governo e, forse elezioni. Tra Labour e Tories sarebbe probabilmente un testa a testa. Alla fine, potrebbe succedere di tutto: da una "hard Brexit" se la guida dei tories passasse a Bori Johnson, a un nuovo referendum o all'accantonamento definitivo della Brexit.

Boeing 737 delle Singapore airlines a terra nell'aeroporto di Shangai

Boeing a terra oppure no - L'agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) ha deciso che i Boeing 737 Max 8 non possono atterrare negli aeroporti dei Paesi Ue né sorvolare i nostri cieli. Lo stesso hanno deciso diversi altri paesi da Singapore alla Corea del Sud, all'Australia. Dopo i due incidenti con oltre 330 morti negli ultimi mesi (l'altro giorno il disastro del volo Ethiopian Airlines ET 302), è sorto il sospetto che, in determinate condizioni (ancora non individuate) il software di bordo praticamente s'impadronisca dell'aereo togliendolo dalle mani del pilota e provocando tragedie. Ma secondo l'agenzia Usa (Federal Administration Aviation) non ci sono elementi sufficienti per mettere a terra i 737 Max 8: "Continuiamo a esaminare i dati disponibili - scrive la Faa - e se nel corso dell'esame emergessero problemi, la Faa è pronta ad agire immediatamente e in modo appropriato".

Juan Guaido chiama il Venezuela alla protesta contro il regime di Maduro

Venezuela - Rapporti sempre più tesi tra Usa e Venezuela di Nicolàs Maduro,. La Casa Bianca ha deciso di ritirare tutto il personale diplomatico rimasto. Il Venezuela ha detto che devono lasciare il Paese entro 72 ore. Il governo Maduro accusa gli Stati Uniti di essere responsabili del blackout elettrico che ha causato 14 morti negli ospedali venezuelani. E Washington ha deciso ulteriori sanzioni che, però, rischiano di peggiorare ulteriormente la vita di una popolazione ormai allo stremo. Il leader dell'opposizione Juan Guaido convoca manifestazioni di protesta in tutto il Paese. E' chiaro che la situazione si avvicina sempre di più al punto di rottura.

Festa Juventus a fine gara. Bianconeri nei quarti di Champions

Champions League - La Juve e Cristiano Ronaldo hanno fatto l'impresa. Ribaltato l'Atletico Madrid con una tripletta del portoghese e una grande prova di squadra: da Bernardeschi a Emre Can, da Cancelo all'intera difesa, tutti hanno aiutato CR7 a portare a casa una fantastica storia. Con Allegri che si è letteralmente inventato una partita straordinaria che si è svolta (ed è stata giocata dai suoi ragazzi) esattamente come voleva lui. Questa sera gli altri due ottavi: Bayern Monaco-Liverpool e Barcellona-Lione. In entrambi i casi si parte dallo 0-0. Eliminati Real e Psg, nei quarti, con la Juve, sono rimaste Ajax, Porto, Manchester United, Manchester City, Tottenham.

Mattarella alla cerimonia degli Alfieri della Repubblica del 2018

Alfieri della Repubblica - Oggi alle 11, al Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella consegna gli attestati d'onore a 27 "Alfieri della Repubblica". Si tratta di giovani e giovanissimi che si sono segnalati per particolari attività sociali o per il loro coraggio e la capacità di testimoniare. Tra loro Chiara Bordi, la ragazza che ha subito l'amputazione della gamba e ha partecipato a Miss Italia arrivando terza. Ecco l'elenco Davide Indino (Tricase, Lecce, 17 anni, diffusore di cultura), Claudia Gallo (Firenze, 18) progetto sull'apprendimento; Rebecca Abate (12, Lucera) aiuto a una compagna di scuola disabile; Luigi Pignoli (Rieti, 13 anni) coraggio nel terremoto; Ginevra Costantini (18, Milano) musicista; Jasmine Manbal (Pisa, 16) volontariato e sport; Marcos De Araujo (Milano, 17) scrittore; Angelica Mililli (Roma, 15) disturbi dell'apprendimento, Roman Moryak (14, Reggio Calabria) scacchista; Leonardo Cesaretti (16, Albano Laziale) reazione al bullismo; Alberto Franceschini (17, Firenze) volontariato; Lucia Ferrante (18, Viterbo) leglità; Tancredi Mazzei (12, Washington) salvataggio; Ariane Benedikter (18, Bolzano) ambiente; Elena Piergentili (13, Macerata) volontariato; Andrea Ciarrocchi (14, Viterbo) mini pioniere; Giuseppe Bungaro (18, Taranto) scienziato; Nicolò Vallana (18), Luca Fermi (18) Edoardo Puce (18) studenti di Rimini, aiuto ai disabili; Filippo Pasquazzo (17), Samuele Ropelato (17), Enrico Cescato (17) di Trento, realizzano app per aiutare compagno disabile; Manuele Pala (17, Genova) cinema; Celeste Monterovo (19, Ascoli P.) volontariato; Jacopo Cavagna (Rimini, 17) volontariato; Alessandra Cortesia (18, Treviso) breakdance; Anna Balbi (12, Napoli) volontariato.

Dominik Paris durante le prove a Soldeu

Finali di sci alpino - A Soldeu (Andorra) cominciano le finali di Coppa del Mondo di sci alpino. Si parte con le discese libere. Alle 10,30 la libera maschile e alle 12 quella femminile. Dominik Paris ha quasi in tasca la coppetta di SuperG e può vincere (ma non è facile) anche quella di discesa. Per farlo deve trionfare oggi ma l'elvetico Beate Feuz deve arrivare oltre il dodicesimo posto, oppure l'altoatesino dovrebbe classificarsi al secondo posto con Feuz oltre il quindicesimo. Tra le donne, in testa alla classifica di discesa libera c'è l'austriaca Nicole Schmidofer con un buon margine sulla connazionale Siebenhofer. All'ottavo posto c'è Nicol Delago, al nono Sofia Goggia che, a causa dell'infortunio, ha potuto disputare solo due gare: una l'ha vinta e nell'altra è arrivata seconda. Nessuno si stupirebbe se vincesse oggi.

