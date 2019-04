Cdm in Calabria, tra sanità e Sblocca cantieri, Greta in Senato, Giornata dei monumenti ed Europa League. Gli eventi da non perdere di giovedì 18 aprile

Cdm in Calabria - Consiglio dei ministri in trasferta: l'appuntamento è alle 13 in prefettura a Reggio Calabria per far fronte all'emergenza del servizio sanitario regionale. Al primo punto dell'ordine del giorno c'è infatti il decreto della ministra della Salute, Giulia Grillo, studiato dopo aver analizzato le inchieste che hanno portato alla luce storture e inefficienze del sistema. Con un atto senza precedenti, la sanità della Calabria sarà tolta dal controllo della Regione. Cosa avverrà lo spiega a Repubblica proprio la ministra Grillo: "Daremo dei superpoteri ai commissari da me indicati. Potranno nominare i vertici delle aziende sanitarie e ospedaliere e non potrà più farlo il governatore. Inoltre imponiamo che tutti gli acquisti vengano fatti attraverso la Consip o altre Regioni che abbiano centrali uniche per gli acquisti". Un intervento forte, che si è reso necessario perché "negli ultimi dieci anni, quando i poteri straordinari erano in capo al presidente della Regione, la sanità calabrese è soltanto peggiorata".

Sblocca cantieri - Ma nel Cdm non si parlerà solamente di sanità locale. I riflettori saranno inevitabilmente accesi anche su altri decreti, in particolare sullo Sblocca cantieri, inserito nell'odg della riunione calabrese per il via libera definitivo, come annunciato dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, durante la registrazione di 'Porta a Porta'. Modifiche al codice dei contratti pubblici, disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa, semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche alcuni dei temi contenuti nel testo. Su questo provvedimento, come sul decreto Crescita che sarà invece esaminato dopo Pasqua, c'è grande attenzione e il governo vuole spingere sull'acceleratore. Il motivo è presto detto. Secondo le stime del titolare del Mef, queste misure avranno un impatto benefico consistente sull'economia italiana, con "un aumento dello 0,1% del Pil già nell'anno in corso".

Greta Thunberg in piazza San Pietro

Greta in Senato - Dopo il suo incontro con Papa Francesco (che le ha detto di continuare a lottare per l'ambiente), la prossima tappa di Greta Thunberg in Italia è al Senato. L'attivista svedese è attesa in Sala Koch alle 11.30 dove aprirà i lavori del seminario Il tempo cambia. È tempo di cambiare, una tavola rotonda sul cambiamento climatico, il dissesto idrogeologico e su quanto si possa fare ancora per correre ai ripari. La sedicenne, che ha dato il via a degli scioperi in tutto il mondo per sensibilizzare le Nazioni al tema del cambiamento climatico, verrà ricevuta da Elisabetta Alberti Casellati. "Mi sono attivata fin dall'inizio della mia Presidenza per sensibilizzare il Parlamento sul fenomeno del dissesto idrogeologico in Italia. L'evento sui cambiamenti climatici - ha dichiarato la presidente del Senato - è in linea con quest'impegno e con la scelta di fare del Senato un 'Palazzo aperto' che guarda ai grandi cambiamenti sociali, politici e economici in atto nel mondo".

La biblioteca della Villa medicea di Castello, sede dell'Accademia della Crusca

Giornata Internazionale dei Monumenti e dei Siti - Il 18 aprile è il giorno in cui si celebra e si promuove il patrimonio culturale. Ogni anno gli eventi e le attività della giornata - istituita nel 1982 dall'International Council on Monuments and Sites (Icomos - Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti) e approvata dall'Unesco l'anno dopo - si sviluppano intorno a un tema. Quello del 2019 è "Paesaggi rurali": l'attenzione sarà rivolta alla loro rilevanza, alle sfide che accompagnano la loro conservazione, ai loro benefici e alla loro intrinseca correlazione con lo sviluppo sostenibile. I comitati scientifici nazionali e internazionali di Icomos, e tutte le organizzazioni che hanno aderito al progetto, organizzeranno conferenze, tavole rotonde, visite, passeggiate, campagne sui social media. Per l'occasione anche l'Accademia della Crusca aprirà al pubblico la sua storica sede: la Villa medicea di Castello a Firenze.

Alexandre Lacazette e Allan nella partita d'andata dei quarti di Europa League

Europa League - Alle 21 si giocano tutte le partite del ritorno dei quarti di finale di Europa League. Il Napoli sfida, in casa, l'Arsenal: dopo la sconfitta per 2-0 dell'andata di Londra, ai partenopei serviranno 3 gol di scarto per passare il turno. Carlo Ancelotti valuta la possibilità di schierare il tridente Insigne-Milik-Mertens per partire subito con un attacco forte. "È una partita difficile, - ha dichiarato l'allenatore ma lo sapevamo già prima. Siamo l'unica squadra italiana in Europa e speriamo che venerdì lo saremo ancora. Se non ci saremo, sarò solo perché il risultato ci ha condizionato, perché faremo una grandissima prestazione. Se basterà? credo di si, io penso che ce la possiamo fare". Londra, invece, ospita Chelsea-Slavia Praga (dopo la vittoria della squadra inglese per 1-0 dell'andata); a Francoforte si attende il match Eintracht-Benfica (dopo la vittoria della squadra portoghese per 4-2 nella partita di andata); infine in Spagna il 'derby' tra Valencia e Villareal (finita all'andata 1-3 per il Valencia, che stavolta gioca in casa).

