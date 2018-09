Decreto Genova, poteri assoluti al commissario e 500 assunzioni per ricostruire il Ponte Morandi

Il Commissario straordinario per gestire la situazione a Genova dopo il crollo del Ponte Morandi "opera in deroga ad ogni disposizione di legge, fatto salvo il rispetto dei vincoli non derogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea". Lo si legge all'articolo 1 della bozza aggiornata del Dl Genova, noto anche come Decreto urgenze. "Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi" previsti in un primo periodo "il Commissario straordinario, adottato il relativo decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento", si legge ancora nella bozza. Insieme a lui sarà nominato in aggiunta al contingente di venti unità, fino a due sub commissari, nominati con proprio provvedimento.

Autostrade pagherà entro 30 giorni. "Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento, tenuto in quanto tale, ovvero in quanto responsabile dell'evento, a far fronte alle spese di ricostruzione dell'infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario di collegamento, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario". Lo si legge nell'articolo 1 della bozza aggiornata del Dl Genova.

Ricostruzione in massimo 16 mesi. Il Presidente di Regione Liguria e Commissario per il Superamento dell'Emergenza Giovanni Toti, con il sindaco Marco Bucci, ha ricevuto oggi da Autostrade per l'Italia il piano di demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi, sollecitato al Concessionario con lettera del 20 agosto scorso per la messa in sicurezza dell'area di città interessata dal crollo. Autostrade ha presentato diverse opzioni progettuali di demolizione e connessa ricostruzione, ispirate al disegno donato alla città su richiesta delle Istituzioni locali dall'architetto Renzo Piano. I tempi previsti, complessivamente, per la demolizione e la ricostruzione del viadotto vanno da un minimo di nove mesi a un massimo di sedici mesi. La Presidenza della Regione e la struttura Commissariale hanno dunque sospeso ogni analisi del piano stesso, trasmettendolo per opportuna conoscenza a tutte le autorità competenti, in attesa di consegnare l'intero progetto al competente ufficio del nuovo Commissario di Governo per la demolizione e la ricostruzione del ponte, cui spetterà, secondo l'approvato decreto Genova, ogni ulteriore valutazione circa le modalità e i soggetti coinvolti nelle future operazioni di demolizione e ricostruzione. Regione e Comune, sottolineando la necessità e l'urgenza di ripristinare nel quartiere e nella città, nel più breve tempo possibile le condizioni di sicurezza e vivibilità, continueranno per quanto di loro competenza a collaborare e vigilare affinché i tempi previsti non subiscano ritardi rispetto alle migliori previsioni, anche tenuto conto dei poteri straordinari affidati al Commissario dal Consiglio dei Ministri. Al fine di agevolare e accelerare tutte le procedure, Regione Liguria, insieme a Comune di Genova, ha siglato oggi un accordo con Autostrade, in quanto soggetto attuatore, per indennizzare gli sfollati interessati dalla demolizione della loro casa. Alla seduta del comitato PRIS erano presenti l'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone e gli assessori del Comune di Genova ai Lavori Pubblici Paolo Fanghella e all'Edilizia Pietro Piciocchi. Tutte le richieste sono state presentate da Regione Liguria e Comune di Genova ad Autostrade, sulla base della Legge PRIS (Programmi regionali di Intervento Strategico) ampliata alla luce della tragedia del crollo di ponte Morandi, e dopo l'incontro avvenuto oggi in Regione con la delegazione degli sfollati. Autostrade, in quanto soggetto attuatore, si è impegnata a indennizzare i cittadini interessati dalla demolizione della loro casa riconoscendo delle misure straordinarie: valore dell'immobile pari a più del doppio della quotazione commerciale (1.312 a mq); Indennità aggiuntiva per l'immediato sgombero pari a 36.000 euro (1000 euro per 36 mesi); Indennizzo PRIS pari a circa 45.000 euro; Bonus per il riarredo integrale della casa pari a 450 euro a mq. Inoltre il comitato Pris ha concordato con Autostrade, ove non cambi il quadro normativo di riferimento, un cronoprogramma che prevede, entro la data del 15 novembre prossimo, la stipula dei rogiti per la cessione del proprio immobile e, contestualmente, l'erogazione dell'intero importo costituito da stima più indennizzi. Regione Liguria si è impegnata a portare in Giunta l'accordo PRIS rivisto sulla base dell'emergenza Polcevera. Anche la parte del PRIS, con tutti gli indennizzi relativi, verrà consegnata al Commissario per la ricostruzione, per le opportune valutazioni, dal momento che gli impegni previsti dalla Legge regionale sugli indennizzi si applicheranno a qualunque soggetto attuatore coinvolto, eventualmente, nell'opera.

500 assunzioni. Per far fronte alle necessità conseguenti a crollo del ponte Morandi, la Regione Liguria, la Città metropolitana di Genova, il Comune di Genova, gli enti del settore regionale allargato e le società pubbliche e in controllo pubblico regionali e comunali, possono assumere, complessivamente, con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità di personale con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza, fino a 250 unità per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente. Per far fronte alla copertura finanziaria necessaria ai maggiori oneri previsti dal presente articolo si provvede, oltre che con le risorse proprie disponibili per ciascun ente, con i fondi relativi al superamento dell'emergenza o alla ricostruzione, secondo le rispettive competenze e necessità, nel limite complessivo di spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2018 e di 10.000.000 euro per l'anno 2019 tramite apposito ulteriore stanziamento. Lo si legge nella bozza del decreto Genova. "Al fine di assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle attività previste dal presente decreto - si legge ancora -, garantendo, altresì, l'implementazione dei servizi resi dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento alla sicurezza della circolazione stradale e delle infrastrutture, ivi compresa la vigilanza ed il controllo delle grandi dighe, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2019, presso il predetto ministero, di 135 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, da inquadrare nel livello iniziale della III area, e di 110 unità di personale da inquadrare nella seconda fascia retributiva della II area".

Stanziamento per la Liguria. All'articolo 5 viene previsto lo stanziamento a favore della regione Liguria per il 2019 di 22.500.000 euro per "l'efficientamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale già attivati", mentre "al fine di assicurare servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento, sono attribuite alla Regione Liguria risorse straordinarie nella misura di euro 20.000.000 per il rinnovo del parco mezzi". Sono poi previsti 500 mila euro, per gli anni 2018-19, per garantire "l'integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto nella città metropolitana". Lo si legge all'articolo 5 della bozza aggiornata del decreto.

Mobilità. "Al fine di garantire, in via d'urgenza, idonee misure a sostegno del trasporto pubblico locale, favorendo strutturalmente la mobilità cittadina e regionale, sono stanziate a favore della regione Liguria risorse straordinarie nella misura di 22.500.000 euro per il 2019 per l'efficientamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale già attivati, 500.000 euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019 per garantire l'integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto nel territorio della città metropolitana di Genova". Lo si legge nella bozza del decreto Genova.

