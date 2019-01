Castelnuovo di Porto, blitz per sgomberare il Cara. Protesta del sindaco

Iniziata l'evacuazione di 320 migranti in una struttura tra le migliori d'Italia per il lavoro d'integrazione avviato. Il sindaco dichiara per i migranti lo stato di "protezione civile". Duri commenti del Pd: "Ecco i frutti del decreto Salvini"

Un vero e proprio blitz: due giorni appena di preavviso e, questa mattina, è iniziato lo sgombero dei 320 migranti del Cara di Castelnuovo di Porto, subito a Nord di Roma, il secondo per dimensioni dopo quello di Mineo in Sicilia. E' l'effetto del decreto sicurezza del ministro Salvini, quello che avevano denunciato i sindaci di Palermo e Napoli, Leoluca Orlando e Luigi De Magistris. I primi trenta titolari di protezione umanitaria (ce n'erano 150) sono già stati portati via in autobus, altri verranno evacuati nei prossimi giorni, altri ancora, questa mattina, erano già fuori e cercavano sbigottiti un passaggio per Roma. Eppure, nel Cara alle porte di Roma, era in piedi un importante lavoro di integrazione, proprio quello che il decreto costringe a interrompere cancellando i permessi di soggiorno provvisori e gettando queste persone per la strada, senza protezione, senza copertura legale, facile preda della criminalità.

Il sindaco Riccardo Travaglini, ha fatto quello che ha potuto e ha emesso una ordinanza di protezione civile (come fossero terremotati) per dare a queste persone un minimo di sostegno.Ma, al di là di questo, non c'è altro se non tornare a essere fantasmi della migrazione. Travaglini ha anche protestato per i posti di lavoro (107 persone tra operatori sociali, di cucina, inservienti, educatori ecc.) che andranno perduti

Dura la reazione del Pd del Lazio: "La grave situazione che si sta vivendo a Castelnuovo di Porto e legata al Cara sulla Tiberina è la classica conseguenza di quel DL Sicurezza promosso da Salvini e dal suo Governo gialloverde. La chiusura del secondo centro di accoglienza italiano è un atto irresponsabile che cancella in un attimo l'ottimo lavoro svolto negli anni anche dalla stessa Amministrazione Comunale che si è adoperata per una sana accoglienza e una concreta ed esemplare integrazione"

Minnucci - "Una deportazione in piena regola - dice il consigliere regionale laziale del Pd, Emiliano Minnucci - promossa da un Ministro sconsiderato che tenta di gestire il tema della sicurezza attraverso il pressapochismo e la propaganda. Oltre a buttare alle ortiche anni di lavoro, di progetti, di collaborazioni e di impegno, il DL Insicurezza del milite meneghino calpesta la dignità dei rifugiati e manda sul lastrico 107 lavoratori del centro. Il tutto, poi, senza un serio e imprescindibile confronto con gli amministratori locali dei territorio che avevano e hanno tutto il diritto di affrontare in prima persona un tema così importante come quello dell'accoglienza e dell'integrazione. Soprattutto come nel caso di Castelnuovo di Porto che, per i risultati raggiunti in questi anni, rappresentava un vero e proprio fiore all'occhiello. Piena solidarietà al Sindaco Travaglini".

Orfini - "Quello che sta accadendo a Castelnuovo di porto non ha nulla a che fare con la sicurezza e con la legalità. È una vera e propria deportazione che dimostra quanto le norme volute da questo governo siano disumane e razziste". Lo scrive su Twitter il deputato e presidente uscente del Pd, Matteo Orfini

Gruppo Pd al Comiune di Roma - "E' vergognoso!. Sull'Italia e su Roma cala l'ombra sinistra delle deportazioni con tanto di separazione di uomini donne e bambini. Lo sgombero disumano del centro di accoglienza contravviene all'elementare rispetto della dignità umana. Un blitz ad effetto, ad uso e consumo della propaganda di Salvini con la complicità del M5S". Cosi' in una nota il gruppo del Partito Democratico capitolino. "È l'esito nefasto del decreto Salvini sulla sicurezza. Dove verranno portate le 320 persone sgomberate non è dato sapere".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata