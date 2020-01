Befane in gondola a Venezia per la tradizionale regata dell'Epifania

Festa sul Canal Grande a Venezia dove è andata in scena la tradizionale regata delle Befane. A sfidarsi cinque "mascarete" condotte da altrettanti gondolieri over 50, travestiti appunto da befane con tanto di gonne, scialle e scope, che si sono dati filo da torcere. La competizione, arrivata alla 42esima edizione, è stata patrocinata dal Comune di Venezia e dalal Regione Veneto e ha visto, come ogni anno, la partecipazione di migliaia di persone che a bordo di altre imbarcazioni hanno colorato il Canale. È stato Riccardo Romanelli con la sua "mascareta" a tagliare il traguardo per primo arrivano in testa al ponte di Rialto.