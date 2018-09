Bari, manifestanti anti Salvini attaccati da CasaPound: "Colpiti con cinghie e spranghe"

Torna la violenza nelle strade di Bari. Venerdì sera cinque persone di ritorno dalla manifestazione antirazzista Mai con Salvini nel quartiere Libertà sono state aggredite da un gruppo di militanti di estrema destra con cinghie e spranghe. Due sono rimasti feriti.

A denunciare l'attacco è l'europarlamentare Eleonora Forenza, coinvolta in quello che definisce un "attacco squadrista". "Stavamo tornando a casa dalla manifestazione quando ci siamo fermati ad assistere una donna di colore con un passeggino che non aveva il coraggio di passare di fronte alla sede di CasaPound di via Eritrea", ha raccontato la deputata. "Un gruppo di militanti è venuto verso di noi. Ci siamo allontanati perché c'erano dei bambini, ma loro ci hanno seguito e colpito con spranghe e cinghie". E su Facebook ha postato la foto di un fazzoletto insanguinato.

Le due vittime sono state colpite con violenza e sono ora ricoverate. Si tratta dell'assistente di Forenza, Antonio Perillo, portato al pronto soccorso con una grave ferita alla testa, e di Claudio Riccio, esponente di Sinistra Italiana.

La questura ha identificato una trentina di militanti di CasaPound che sostavano fuori da via Eritrea quando è avvenuta l'aggressione. "Abbiamo difeso senza violenza la nostra sede, minacciata dai partecipanti alla manifestazione", la replica del leader Simone Di Stefano.

