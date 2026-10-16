Studenti in piazza in tutta Italia, cortei a Roma e Torino

Migliaia di studenti sono scesi in piazza in tutta Italia per protestare contro le politiche del governo Meloni sulla scuola. Ma non solo. I cortei organizzati in tutto il Paese seguono l’onda di quanto sta avvenendo in Francia e in Spagna per protestare anche contro il carovita, il tetto agli studenti stranieri e il degrado delle strutture.

Studenti in protesta a Roma e Torino

Alla manifestazione di Roma partecipano ragazzi di diversi istituti della Capitale, con striscioni e bandiere palestinesi. La mobilitazione è stata organizzata dall’Osa, Opposizione studentesca d’alternativa, contraria alle politiche del governo sulla scuola. Il concentramento è previsto alla fermata Cavour della metropolitana.

Cassonetti rovesciati durante il corteo di protesta a Roma nel il percorso che ha portato i manifestanti sotto la sede del Miur. Tra i partecipanti anche anche alcuni incappucciati. Una volta giunti davanti alla sede hanno lanciato petardi e fumogeni, farina e bottiglie, per poi ripartire lungo Viale Trastevere verso la Città dell’Altra Economia deviando in Via Carlo Porta. “Contro la guerra non ci si può fermare” è uno dei cori insieme a quelli dedicati al carovita che colpisce anche la scuola, la precarietà, e diversi altri contro il ministro Giuseppe Valditara. Tra gli striscioni si legge anche “No al riarmo” e “Basta soldi a Bibi”.

Manifestazione anche per le strade di Torino, dove nei giorni scorsi le occupazioni degli istituti superiori sono state accompagnate da tensioni e danneggiamenti. Gli studenti hanno raggiunto Piazza XVIII Dicembre arrivando da diversi punti della città, Palazzo Nuovo, via Pietro Micca e via Garibaldi, e sono partiti in corteo verso il centro della città. A terra numerose immagini con i volti anche dei ministri Giuseppe Valditara e Guido Crosetto, della presidente Giorgia Meloni e di Elly Schlein oltre che il logo di Leonardo, imbrattate di rosso e poi calpestato. Sugli striscioni le parole chiave della mobilitazione: “Il futuro non si arma, si insegna”, “No al governo della guerra”, “No alla riforma della scuola-azienda”, “No alla propaganda razzista”, “Tetto al 30%, ignoranza al 100%” e “L’école est à nous”.

I partecipanti al corteo sarebbero oltre 5000, al momento. In testa un blocco di soggetti incappucciati e altri in monopattino. Mentre un altro gruppo di giovani con il volto coperto era già stato identificato dalla polizia prima della partenza. Il corteo poi è arrivato in piazza Castello sotto la prefettura dove sono stati usati idranti da parte delle forze dell’ordine per disperdere i manifestanti. Lanciati anche alcuni lacrimogeni da parte della polizia.

Manifestazione studentesca a Torino, 16 ottobre 2026 (Photo by Marco Alpozzi/LaPresse)

A Milano occupato l’ex obitorio comunale

Alcune migliaia di studenti hanno attraversato il centro di Milano con il corteo “Nessuno è straniero”, concluso con l’occupazione dell’ex obitorio in via Francesco Sforza, edificio di proprietà del Comune e concesso all’Università Statale, attualmente interessato da lavori. La manifestazione è partita da largo Cairoli e ha attraversato le vie del centro, passando anche per piazza della Scala.

FdI: “Foto Meloni a testa in giù a Genova attacco a democrazia”

“Sono preoccupanti le scene di violenza verbale che abbiamo visto a Genova e che si associano a quella fisica vista in altre città. Le foto del presidente del Consiglio e di un ministro della Repubblica a testa in giù devono preoccupare tutti perché sono un attacco alla democrazia e slogan come ‘uccidere un fascista non è un reato’ ci riportano ad un passato che vogliamo rimanga tale. È evidente che c’è chi soffia sul fuoco della protesta per meri scopi elettorali e per portare in Italia il caos che arriva dalla Francia”. Così in una nota i parlamentari liguri di FdI, Matteo Rosso, Gianni Berrino, Mariagrazia Frijia e Roberto Traversi.

“Ecco perché, in maniera accorata, richiamiamo alla responsabilità politica e civile chi vuole strumentalizzare la protesta: a loro diciamo di fermarsi perché quando un incendio parte non si sa mai fin dove arriva. Ai poliziotti rimasti feriti, al presidente Meloni, al ministro Valditara, all’onorevole Vannacci e all’onorevole Elly Schlein, segretaria del Pd la cui foto a Torino è stata imbrattata insieme a quella della premier e del ministro Crosetto, va la nostra piena solidarietà umana e politica. Ai colleghi di altre forze politiche il nostro appello ad una condanna unanime senza se e senza ma”.

Valditara: “Non è dissenso ma aggressione alle istituzioni”

Sulle proteste è intervenuto anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. “Come risulta da numerosi video, i manifestanti radunati davanti al Mim hanno lanciato insulti e minacce contro la presidente Meloni e il ministro Valditara, gettato petardi, danneggiato la bandiera italiana, scagliato bombe carta contro le forze dell’ordine, ferito e intossicato agenti con pietre, bottiglie di vetro, fumogeni, imbrattato monumenti”, ha fatto sapere il Mim in una nota. “Questa non è espressione democratica del dissenso, né difesa della scuola, ma aggressione alle istituzioni e teppismo politico”.