Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 16 ottobre 2026

Ultima ora

Studenti in piazza in tutta Italia, cortei a Roma e Torino

Studenti in piazza in tutta Italia, cortei a Roma e Torino
(Photo by Marco Alpozzi/Lapresse)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover

Migliaia di ragazzi protestano contro le politiche del governo Meloni sulla scuola

Migliaia di studenti sono scesi in piazza in tutta Italia per protestare contro le politiche del governo Meloni sulla scuola. Ma non solo. I cortei organizzati in tutto il Paese seguono l’onda di quanto sta avvenendo in Francia e in Spagna per protestare anche contro il carovita, il tetto agli studenti stranieri e il degrado delle strutture.

Studenti in protesta a Roma e Torino

Alla manifestazione di Roma partecipano ragazzi di diversi istituti della Capitale, con striscioni e bandiere palestinesi. La mobilitazione è stata organizzata dall’Osa, Opposizione studentesca d’alternativa, contraria alle politiche del governo sulla scuola. Il concentramento è previsto alla fermata Cavour della metropolitana.

Cassonetti rovesciati durante il corteo di protesta a Roma nel il percorso che ha portato i manifestanti sotto la sede del Miur. Tra i partecipanti anche anche alcuni incappucciati. Una volta giunti davanti alla sede hanno lanciato petardi e fumogeni, farina e bottiglie, per poi ripartire lungo Viale Trastevere verso la Città dell’Altra Economia deviando in Via Carlo Porta. “Contro la guerra non ci si può fermare” è uno dei cori insieme a quelli dedicati al carovita che colpisce anche la scuola, la precarietà, e diversi altri contro il ministro Giuseppe Valditara. Tra gli striscioni si legge anche “No al riarmo” e “Basta soldi a Bibi”.

Manifestazione anche per le strade di Torino, dove nei giorni scorsi le occupazioni degli istituti superiori sono state accompagnate da tensioni e danneggiamenti. Gli studenti hanno raggiunto Piazza XVIII Dicembre arrivando da diversi punti della città, Palazzo Nuovo, via Pietro Micca e via Garibaldi, e sono partiti in corteo verso il centro della città. A terra numerose immagini con i volti anche dei ministri Giuseppe Valditara e Guido Crosetto, della presidente Giorgia Meloni e di Elly Schlein oltre che il logo di Leonardo, imbrattate di rosso e poi calpestato. Sugli striscioni le parole chiave della mobilitazione: “Il futuro non si arma, si insegna”, “No al governo della guerra”, “No alla riforma della scuola-azienda”, “No alla propaganda razzista”, “Tetto al 30%, ignoranza al 100%” e “L’école est à nous”.

I partecipanti al corteo sarebbero oltre 5000, al momento. In testa un blocco di soggetti incappucciati e altri in monopattino. Mentre un altro gruppo di giovani con il volto coperto era già stato identificato dalla polizia prima della partenza. Il corteo poi è arrivato in piazza Castello sotto la prefettura dove sono stati usati idranti da parte delle forze dell’ordine per disperdere i manifestanti. Lanciati anche alcuni lacrimogeni da parte della polizia. 

Studenti in piazza in tutta Italia, cortei a Roma e Torino
Manifestazione studentesca a Torino, 16 ottobre 2026 (Photo by Marco Alpozzi/LaPresse)

A Milano occupato l’ex obitorio comunale

Alcune migliaia di studenti hanno attraversato il centro di Milano con il corteo “Nessuno è straniero”, concluso con l’occupazione dell’ex obitorio in via Francesco Sforza, edificio di proprietà del Comune e concesso all’Università Statale, attualmente interessato da lavori. La manifestazione è partita da largo Cairoli e ha attraversato le vie del centro, passando anche per piazza della Scala.

FdI: “Foto Meloni a testa in giù a Genova attacco a democrazia”

Sono preoccupanti le scene di violenza verbale che abbiamo visto a Genova e che si associano a quella fisica vista in altre città. Le foto del presidente del Consiglio e di un ministro della Repubblica a testa in giù devono preoccupare tutti perché sono un attacco alla democrazia e slogan come ‘uccidere un fascista non è un reato’ ci riportano ad un passato che vogliamo rimanga tale. È evidente che c’è chi soffia sul fuoco della protesta per meri scopi elettorali e per portare in Italia il caos che arriva dalla Francia”. Così in una nota i parlamentari liguri di FdI, Matteo Rosso, Gianni Berrino, Mariagrazia Frijia e Roberto Traversi. 

“Ecco perché, in maniera accorata, richiamiamo alla responsabilità politica e civile chi vuole strumentalizzare la protesta: a loro diciamo di fermarsi perché quando un incendio parte non si sa mai fin dove arriva. Ai poliziotti rimasti feriti, al presidente Meloni, al ministro Valditara, all’onorevole Vannacci e all’onorevole Elly Schlein, segretaria del Pd la cui foto a Torino è stata imbrattata insieme a quella della premier e del ministro Crosetto, va la nostra piena solidarietà umana e politica. Ai colleghi di altre forze politiche il nostro appello ad una condanna unanime senza se e senza ma”.

Valditara: “Non è dissenso ma aggressione alle istituzioni”

Sulle proteste è intervenuto anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. “Come risulta da numerosi video, i manifestanti radunati davanti al Mim hanno lanciato insulti e minacce contro la presidente Meloni e il ministro Valditara, gettato petardi, danneggiato la bandiera italiana, scagliato bombe carta contro le forze dell’ordine, ferito e intossicato agenti con pietre, bottiglie di vetro, fumogeni, imbrattato monumenti”, ha fatto sapere il Mim in una nota. “Questa non è espressione democratica del dissenso, né difesa della scuola, ma aggressione alle istituzioni e teppismo politico”.

© Riproduzione Riservata