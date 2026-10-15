Casa, movimento Robin Hood contro Airbnb: colpiti Smart locker a Roma

Robin Hood torna a colpire a Roma e lancia un appello alla “mobilitazione generale”. Dopo le pompe di benzina di due settimane fa il gruppo ha puntato questa volta nuovamente contro gli smart locker (contenitori di chiavi di b&b posti fuori dai palazzi – ndr), “simbolo, secondo gli attivisti di “gentrificazione sfrenata e speculazione”. “Nel mirino – spiegano gli attivisti in una nota – i fondi immobiliari, quelli contro cui i giovani e non di tutta Europa stanno protestando”. Due settimane fa erano tornati in azione contro il caro benzina mettendo sulle pompe adesivi che denunciavano l’aumento dei prezzi e la speculazione. “Leggi questo messaggio e imitaci” è il messaggio lanciato dagli attivisti – “puoi tagliare i lucchetti, sabotarli con la colla, prenotare un Airbnb di proprietà di una grande azienda e annullare la prenotazione all’ultimo. Togliere le barriere anti clochard sulle panchine delle piazze in cui sei cresciuto, una volta accoglienti, oggi respingenti. Fare azioni contro il prezzo della benzina o delle verdure. Unirsi alle tendate degli studenti alla Sapienza, a Montecitorio. A qualsiasi tendata si sia organizzando nella città dove stiamo vivendo”- conclude il messaggio.