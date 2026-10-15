Banda minicar, la madre di uno dei minori fermati: “Vorrei chiedere scusa alla mamma di Iacopini”

Mercoledì i due ragazzi di 16 e 17 anni hanno confessato i sei episodi

“Mio figlio dovrà assumersi le sue responsabilità, ma non è un mostro. Vorrei parlare con la mamma di Davide Iacopini e chiederle scusa”. Così, intervistata da ‘Repubblica’, la madre di uno dei due ragazzi fermati nell’ambito delle indagini sugli episodi di aggressione degli scorsi giorni, compiute dagli occupanti di una minicar nel quartiere di Monteverde a Roma. “Quella minicar non è nostra, non possiamo permettercela, ma ricchi o poveri non ti salvi da quel che la vita ti sbatte in faccia. Mio figlio era su quell’auto, da martedì notte purtroppo lo so e ora dobbiamo farci i conti. Ho sperato fino all’ultimo che non fosse così, all’inizio non potevo immaginarlo”, ha aggiunto. La procura di Roma ha trasmesso gli atti.

La confessione dei due minorenni: “Ci siamo divertiti così”

I due ragazzi di 16 e 17 anni hanno confessato le sei aggressioni compiute a bordo di una minicar nera tra Monteverde e Testaccio, a Roma, tra il 4 e il 5 ottobre. Ai carabinieri e agli investigatori della polizia locale avrebbero detto di aver agito “per divertimento” e per festeggiare il compleanno di uno dei due. Il sedicenne ha dichiarato di essere l’autore materiale dell’aggressione all’attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato gravemente ferito in via Barrili.

I ragazzi sono accusati di tentato omicidio e lesioni, ma al momento non è stata disposta alcuna misura cautelare. Le indagini, coordinate dalla Procura di Roma, sono arrivate a una svolta grazie alla segnalazione di un residente che ha notato a Testaccio una minicar compatibile con quella utilizzata negli episodi.