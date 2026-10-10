Garlasco, la legale di Sempio: “Nei prossimi giorni presenteremo memorie e controdeduzioni”

Memorie e controdeduzioni “le presenteremo eccome, ma nei prossimi giorni, abbiamo già stabilito una riunione su Zoom per capire e fare il punto con ogni consulente, e capire a quali temi controbattere, perché non sappiamo ancora se controbattere proprio su tutti oppure tenerci qualcosa per il futuro, siamo però abbastanza avanti col lavoro”. Lo ha detto l’avvocata Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, intervenendo al ‘Rumore Festival’ di Fanpage, a proposito delle memorie e controdeduzioni della difesa che saranno presentate entro il prossimo 18 ottobre, in risposta alla chiusura delle indagini sul 38enne di Vigevano per il delitto di Garlasco.

L’avvocata ha aggiunto che secondo lei “la giustizia funziona e ha voglia di capire”, anche se ultimamente si è teso a confondere il “disvalore morale con il disvalore giuridico”. “Se tanti ci fermano per strada per chiederci quando andremo in aula, significa che la fiducia in un giudice terzo e imparziale ancora c’è”.

Taccia ha anche spiegato perché il suo assistito abbia rifiutato l’incontro con lo psichiatra: “È indubbio, è mia opinione, che la Procura di Pavia sia assolutamente convinta che l’assassino di Chiara Poggi sia Andrea Sempio. Stanno cercando di far quadrare le cose perché secondo le loro indagini Sempio è il colpevole. Quando abbiamo capito che questo era il modus operandi, abbiamo detto: perché collaborare per forza? Se la procura attua questa, mi cito da sola, lotta dura senza paura, perché non farlo anche noi? Siamo anche noi parte processuale… Se giocano duro loro, giochiamo duro anche noi. Visto che il nostro non è un capriccio ma una strategia fondata su notti insonni e mesi di studio, a quel punto perché dovrei autorizzare o facilitare una consulenza psichiatrica?”.