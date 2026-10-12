Nuoro, proseguono le operazioni di salvataggio dello speleologo bloccato in una grotta a Urzulei

Continuano le operazioni del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per il recupero dello speleologo che ieri è rimasto bloccato all’interno di una grotta nel territorio comunale di Urzulei, in provincia di Nuoro. L’uomo si trova a circa 10 metri dalla superficie ed è rimasto isolato dopo una scarica di terra, pietre e massi. Il soccorso alpino è al lavoro per liberare la strada e raggiungere lo speleologo.

Le operazioni sono complesse per la quantità di materiale da asportare e per la presenza di massi instabili che richiedono particolare cautela. È in corso anche il potenziamento del dispositivo di soccorso: grazie al supporto dell’Aeronautica Militare è previsto il trasferimento in elicottero di tre ulteriori tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico specializzati nella disostruzione provenienti dall’Italia centrale e di altri otto tecnici sardi. Sul posto, a supporto delle operazioni di soccorso, anche i vigili del fuoco.

Per consentire ilpotenziamento del dispositivo di soccorso già attivo sul posto, l’Aeronautica ha mobilitato diversi assetti di volo. Un elicottero HH-139 dell’80esimo Centro Sar (Search and Rescue) di Decimomannu è decollato alle 20.35 di ieri verso la zona dell’evento, provvedendo a trasportare una prima aliquota di 8 tecnici del Cnsas Sardegna presso il campo operazioni allestito vicino alla grotta. Successivamente, lo stesso elicottero è rientrato a Decimomannu per imbarcare gli specialisti dei vigili del fuoco.

A causa del volume e della consistenza del materiale tecnico necessario per gli interventi in grotta, l’assetto aereo ha effettuato diversi viaggi per completare con successo il trasferimento di tutto il personale dei pompieri e delle relative attrezzature. Al termine delle operazioni di trasporto, l’equipaggio è rimasto in prontezza operativa per garantire l’eventuale trasporto sanitario dello speleologo verso una struttura ospedaliera, una volta completata l’estrazione. Contestualmente, da Pratica di Mare, si è alzato in volo un secondo elicottero HH-139 dell’85esimo Centro Sar con a bordo 3 tecnici del CNSAS specializzati nelle attività di disostruzione, unitamente alle attrezzature e al materiale tecnico indispensabili per agevolare le operazioni di penetrazione nella cavità ostruita.