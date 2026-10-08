Home > Gossip > Sydney Sweeney e Marilyn Monroe, le due star sono parenti: ecco cosa è stato scoperto

È stata trovata finalmente una spiegazione alle continue associazioni tra Sydney Sweeney e Marilyn Monroe. L’attrice, protagonista tra gli altri di ‘Euphoria’ e ‘The Handmaid’s Tale’, è nota per i suoi frequenti richiami all’iconica estetica di Monroe, tanto da essere definita la sua erede. Tuttavia, i punti in comune tra le due vanno ben oltre.

Sydney Sweeney (Foto AP)

Il legame di parentela tra Sweeney e Monroe

MyHeritage.com ha scoperto che Sydney Sweeney e Marilyn Monroe sono cugine di nono grado, con una generazione di differenza. Il legame familiare che le unisce passa per un antenato comune: Ezra Perry (circa 1625-1689), tra i primi coloni inglesi a stabilirsi a Sandwich, in Massachusetts, la cui presenza in America è documentata almeno dal 1644, quando contribuì ai lavori di riparazione della sala delle riunioni della città.

Pur non avendo mai ricoperto importanti cariche pubbliche, Perry godeva di grande rispetto all’interno della comunità. Sposò Elizabeth Burgess, figlia di Thomas Burgess, figura di rilievo a livello locale, e ricoprì diversi incarichi, tra cui quello di tenente della milizia, membro di un comitato locale e responsabile dell’ordine pubblico locale. Grazie ad alcune oculate acquisizioni di terreni nell’area di Manomet, costituì un solido patrimonio familiare, che distribuì tra i figli prima della sua morte, avvenuta il 16 ottobre 1689. Sebbene alcune antiche voci sostenessero che nel 1657 fosse diventato ministro, le fonti disponibili nel loro complesso delineano il profilo di un agricoltore e leader della comunità, la cui straordinaria discendenza ha portato non solo a Marilyn Monroe e Sydney Sweeney, ma anche a figure di grande rilievo storico come il presidente Franklin D. Roosevelt e il generale Douglas MacArthur.

Marilyn Monroe (Foto AP)

Sydney Sweeney e Marilyn Monroe legate anche dall’ebraismo

Marilyn Monroe si convertì ufficialmente all’ebraismo il 1° luglio 1956, poco prima di sposare il suo terzo marito, il drammaturgo ebreo Arthur Miller. A distanza di decenni, la storia sembra ripetersi: secondo alcune indiscrezioni, Sydney Sweeney starebbe valutando a sua volta una conversione all’ebraismo, nel contesto della sua relazione con il manager musicale Scooter Braun.