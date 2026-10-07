Davide Iacopini, l’attore di Suburra investito a Roma mentre era in monopattino

Davide Iacopini, attore 42enne che ha recitato in Diaz e Suburra, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Camillo di Roma, in Terapia intensiva con prognosi riservata. Iacopini la notte di lunedì è stato investito da una minicar nera mentre si trovava sul monopattino in via Barrilli, nel quartiere Gianicolense. La vettura, secondo quanto riferisce la polizia locale, non ha prestato soccorso.

La sera precedente, sempre nel quartiere Gianicolense una donna a piedi è stata colpita dal passeggero di una minicar, la stessa che dopo una inversione U avrebbe urtato una persona in monopattino. Al momento, riferiscono gli investigatori non ci sarebbero collegamenti tra i due eventi.