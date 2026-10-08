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giovedì 8 ottobre 2026

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Wave by Vento 2026, installazioni tech e robot alle Ogr di Torino – Le foto

Wave by Vento 2026, installazioni tech e robot alle Ogr di Torino – Le foto
Cani robot con i volti di personaggi famosi al primo giorno di Wave by Vento alle Ogr di Torino, Italia – mercoledì 07 ottobre 2026. (foto by Daniele Solavaggione/LaPresse)
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Primo giorno di Wave by Vento alle Ogr di Torino, Italia - mercoledì 07 ottobre 2026. (foto by Daniele Solavaggione/LaPresse)
Primo giorno di Wave by Vento alle Ogr di Torino, Italia - mercoledì 07 ottobre 2026. (foto by Daniele Solavaggione/LaPresse)
I cani robot al primo giorno di Wave by Vento alle Ogr di Torino mercoledì 07 ottobre 2026. (foto by Daniele Solavaggione/LaPresse)
Mike Winkelmann ospite al primo giorno di Wave by Vento alle Ogr di Torino, Italia - mercoledì 07 ottobre 2026. (foto by Daniele Solavaggione/LaPresse)
I cani robot al primo giorno di Wave by Vento alle Ogr di Torino mercoledì 07 ottobre 2026. (foto by Daniele Solavaggione/LaPresse)
Primo giorno di Wave by Vento alle Ogr di Torino, Italia - mercoledì 07 ottobre 2026. (foto by Daniele Solavaggione/LaPresse)
Primo giorno di Wave by Vento alle Ogr di Torino, Italia - mercoledì 07 ottobre 2026. (foto by Daniele Solavaggione/LaPresse)
Primo giorno di Wave by Vento alle Ogr di Torino, Italia - mercoledì 07 ottobre 2026. (foto by Daniele Solavaggione/LaPresse)
Primo giorno di Wave by Vento alle Ogr di Torino, Italia - mercoledì 07 ottobre 2026. (foto by Daniele Solavaggione/LaPresse)
Primo giorno di Wave by Vento alle Ogr di Torino, Italia - mercoledì 07 ottobre 2026. (foto by Daniele Solavaggione/LaPresse)

 Ha preso il via alle Ogr di Torino, giovedì 7 ottobre, Wave by Vento 2026. Tre giornate dedicate all’innovazione, all’imprenditorialità e alla crescita professionale. Tra le installazioni più apprezzate dal pubblico c’è ‘Regular Animals’: cani robot con le fattezze di artisti come Pablo Picasso e Andy Warhol girano in un recinto scattando fotografie. Gli automi quadrupedi, mentre si muovono, le “espellono” poi dal posteriore, riproducendo una stampa con lo stile dell’autore che il robot rappresenta.

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