Ha preso il via alle Ogr di Torino, giovedì 7 ottobre, Wave by Vento 2026. Tre giornate dedicate all’innovazione, all’imprenditorialità e alla crescita professionale. Tra le installazioni più apprezzate dal pubblico c’è ‘Regular Animals’: cani robot con le fattezze di artisti come Pablo Picasso e Andy Warhol girano in un recinto scattando fotografie. Gli automi quadrupedi, mentre si muovono, le “espellono” poi dal posteriore, riproducendo una stampa con lo stile dell’autore che il robot rappresenta.
Wave by Vento 2026, installazioni tech e robot alle Ogr di Torino – Le foto
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