Home > Foto > Wave by Vento 2026, installazioni tech e robot alle Ogr di Torino – Le foto

Ha preso il via alle Ogr di Torino, giovedì 7 ottobre, Wave by Vento 2026. Tre giornate dedicate all’innovazione, all’imprenditorialità e alla crescita professionale. Tra le installazioni più apprezzate dal pubblico c’è ‘Regular Animals’: cani robot con le fattezze di artisti come Pablo Picasso e Andy Warhol girano in un recinto scattando fotografie. Gli automi quadrupedi, mentre si muovono, le “espellono” poi dal posteriore, riproducendo una stampa con lo stile dell’autore che il robot rappresenta.