È morto Salvatore Mancuso, il professore emerito che studiò l’unità feto-placentare

Salvatore Mancuso è stato uno dei protagonisti della medicina ostetrica e ginecologica italiana

È morto Salvatore Mancuso, professore emerito di Ginecologia e ostetricia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e tra i protagonisti dello sviluppo della medicina ostetrica e ginecologica italiana.

Alla Cattolica Mancuso arrivò nel 1966, chiamato dal professor Adriano Bompiani, dopo un’esperienza di cinque anni al Karolinska Hospital di Stoccolma come ricercatore nel laboratorio di Endocrinologia diretto da Egon Diczfalusy. In Svezia partecipò agli studi che portarono a descrivere la fisiopatologia dell’unità feto-placentare, un ambito che avrebbe rappresentato uno dei principali filoni della sua attività scientifica. Da quelle ricerche nacque anche il volume The Feto-Placental Unit, scritto con Diczfalusy e divenuto un riferimento nel settore.

Dopo un periodo al Policlinico Gemelli come primario della Uoc di Fisiopatologia della riproduzione, Mancuso fu ordinario di Ginecologia e ostetricia all’Università di Cagliari. Nel 1985 tornò alla Cattolica come ordinario della stessa disciplina, assumendo la direzione dell’Istituto di Ginecologia e ostetricia e della Scuola di specializzazione. Dal 2007 ha diretto inoltre il Dipartimento per la Tutela della salute della donna e della vita nascente.

Nel corso della sua carriera Mancuso ha ricoperto diversi incarichi in ambito scientifico e istituzionale: è stato membro del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio d’Europa, componente della task force dell’Organizzazione mondiale della sanità sui metodi naturali di controllo della fertilità, presidente dell’Associazione ginecologi universitari italiani e presidente del Comitato etico del Policlinico Gemelli.

La sua attività di ricerca ha riguardato diversi ambiti della ginecologia e dell’ostetricia, contribuendo allo sviluppo di progetti scientifici poi proseguiti dalla Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica. Durante gli anni della sua direzione il Policlinico Gemelli consolidò inoltre la propria attività scientifica e assistenziale nel campo della ginecologia e dell’ostetricia, con una produzione di ricerca articolata nei diversi settori della disciplina.