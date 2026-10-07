Assalto Cgil, confermate in Appello le condanne: la lettura della sentenza

La prima sezione della Corte d’Appello di Roma ha confermato le condanne per l’assalto alla sede della Cgil del 9 ottobre 2021, durante la manifestazione No Green pass nel pieno della pandemia Covid. Confermate le pene a 8 anni e 6 mesi per Roberto Fiore e 8 anni e 7 mesi per Giuliano Castellino, detenuto nel carcere di Terni. Conferma per Luigi Aronica. Ribadite inoltre le condanne inflitte in primo grado a Salvatore Lubrano, Luca Castellini, Lorenzo Franceschi e Pamela Testa, con pene comprese tra 8 anni e 2 mesi e 8 anni e 6 mesi. A seconda delle posizioni, agli imputati sono contestati i reati di istigazione a delinquere, devastazione e saccheggio aggravati e resistenza a pubblico ufficiale.