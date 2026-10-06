Caporalato Caddell, Lorenzo Lego (Filca Cisl): "Un passaggio importante per i lavoratori"

Si è tenuta martedì mattina all’Hotel Raffaello di Milano la firma delle conciliazioni sindacali fra gli operai della Caddell Construction, al centro dell’inchiesta per caporalato della Procura di Milano sulla realizzazione del nuovo consolato degli Stati Uniti in piazzale Accursio, e la multinazionale americana delle costruzioni specializzata in infrastrutture diplomatiche. “Un passaggio importante“, lo ha definito Lorenzo Lego della Filca Cisl Monza Brianza che ha seguito la firma delle conciliazioni per i primi 70 manovali provenienti da India, Bangladesh e Turchia. Caddell ha stanziato circa 31 milioni di euro che dovranno andare a favore di 300 lavoratori per risarcire gli stipendi arretrati, le decurtazioni per il vitto e l’alloggio in Italia, il risarcimento danni, i contributi previdenziali non versati agli operai che erano inquadrati con la forma del distacco intra-societario internazionale e ricevevano una doppia contabilità e buste paga in India e in Italia, entrambe al di sotto dei minimi di legge e contrattuali previsti nella penisola.

“Il problema dei lavoratori non era solo la paga oraria” da 1-2 euro l’ora, ha spiegato il sindacato che su richiesta della Procura sta prestando gratuitamente servizio come conciliatori della vicenda, “ma tutto il trattamento che subivano, lo sfruttamento: non avevano la mensa, la struttura dove dormire”, ha detto. “Sono molto contenti – ha aggiunto Lego – ma oltre al ristoro economico a loro preme la possibilità di continuare a lavorare in regola sul territorio nazionale italiano, la loro preoccupazione è avere i documenti e poter portare anche la famiglia”.

Un punto su cui si è attivato direttamente il pubblico ministero titolare del fascicolo, Paolo Storari, che da giugno con cadenza regolare ha iniziato a inviare alle Questure di Milano e in Toscana richieste di regolarizzazione degli operai, riconoscendo loro il permesso di soggiorno per grave sfruttamento lavorativo, previsto dalla normativa sull’immigrazione e le vittime di caporalato. In centinaia otterranno i documenti. La firma delle conciliazioni proseguirà anche nei prossimi giorni. Sul fronte dell’inchiesta penale a metà ottobre è fissata l’udienza in Cassazione per uno dei caporali che ancora si trova in custodia cautelare in carcere dopo aver tentato di intimidire i testimoni e fuggire dall’Italia a maggio, nei giorni successivi al provvedimento di controllo giudiziario nei confronti di Caddell, disposto d’urgenza dai pm Storari-Clerici.