Cesare Cremonini, nuova data a Bologna: 7 gli show all’Unipol Arena

Si aggiunge una nuova data a Bologna al calendario di ‘Amatour’: diventano così sette gli appuntamenti all’Unipol Arena di Cesare Cremonini, in programma tra il 27 novembre e il 6 dicembre .Con sette concerti in uno dei palasport più grandi d’Italia, il cantautore si prende tutta la sua Bologna. “Sto vivendo un nuovo esordio dal punto di vista artistico e cominciare questo tour dalla mia città, con così tanti concerti di seguito, è il modo migliore per presentare un progetto così importante per me. Grazie Bologna”, ha detto Cesare Cremonini. Dopo la stagione dei grandi stadi, ‘Amatour’ segna il ritorno di Cremonini nei palasport e sarà la prima occasione per entrare dal vivo nel cuore di ‘Amateur’, il nuovo album di inediti in uscita il 23 ottobre. Un progetto nato a Londra dall’incontro con alcuni tra i musicisti più autorevoli della scena internazionale e italiana, costruito intorno alla musica suonata, che torna al centro anche nella sua dimensione live. Il tour partirà il 24 novembre da Ancona (data zero già soldout) e proseguirà nei palasport di Bologna, Torino e Milano.

Amatour: il calendario

24 novembre – Ancona, Palaprometeo (DATA ZERO – SOLD OUT)

27 novembre – Bologna, Unipol Arena (SOLD OUT)

28 novembre – Bologna, Unipol Arena (SOLD OUT)

30 novembre – Bologna, Unipol Arena (SOLD OUT)

2 dicembre – Bologna, Unipol Arena

4 dicembre – Bologna, Unipol Arena (SOLD OUT)

5 dicembre – Bologna, Unipol Arena

6 dicembre – Bologna, Unipol Arena (NUOVA DATA)

9 dicembre – Torino, Inalpi Arena

10 dicembre – Torino, Inalpi Arena

15 dicembre – Milano, Unipol Forum

16 dicembre – Milano, Unipol Forum

18 dicembre – Milano, Unipol Forum (SOLD OUT)

19 dicembre – Milano, Unipol Forum (SOLD OUT)

21 dicembre – Milano, Unipol Forum