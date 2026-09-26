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sabato 26 settembre 2026

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Lodi, 15enne trovato senza vita in aperta campagna

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Indaga la polizia

Il cadavere di un ragazzo di 15 anni è stato ritrovato senza vita in aperta campagna non lontano dalla Cascina Bottedo, nel Lodigiano. Il corpo è stato ritrovato nella serata di ieri sotto i cavi dell’alta tensione.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e i vigili del fuoco, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.
Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, al momento non è escluso che la causa del decesso possa essere legata a un atto violento.

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