Lodi, 15enne trovato senza vita in aperta campagna

Il cadavere di un ragazzo di 15 anni è stato ritrovato senza vita in aperta campagna non lontano dalla Cascina Bottedo, nel Lodigiano. Il corpo è stato ritrovato nella serata di ieri sotto i cavi dell’alta tensione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e i vigili del fuoco, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, al momento non è escluso che la causa del decesso possa essere legata a un atto violento.