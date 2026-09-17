Delitto di Garlasco, Andrea Sempio di nuovo a Roma: riunione col pool difensivo

Nuova riunione oggi a Roma di Andrea Sempio con il suo pool difensivo. A 11 giorni dalla data del 28 di settembre in cui scadono i termini – salvo proroghe – per l’inchiesta della Procura di Pavia che lo vede indagato di omicidio volontario pluriaggravato per il delitto di Garlasco e l’omicidio di Chiara Poggi, il 38enne ha incontrato oggi nella Capitale i suoi legali, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, e i suoi consulenti di parte, l’ex poliziotto esperto di scene del crimine, Armando Palmegiani, e la genetista che nel 2025 ha preso il posto del generale Luciano Garofano affiancando la difesa nell’incidente probatorio sul dna, Marina Baldi.

Sempio è stato notato per le vie di Roma con un nuovo look e i capelli completamente rasati e la riunione si è tenuta, come nei mesi scorsi, presso il laboratorio ‘Genomica’ della dottoressa Baldi in via Arduino. Non in presenza ma collegati da remoto anche i nuovi consulenti: la medico legale, Sabina Pelosi, e Giacomo De Angelis, specializzato in calzature chiamato a occuparsi di Garlasco per mettere a confronto le misurazioni della scarpa Frau numero 42, che le sentenze di condanna ad Alberto Stasi indicano come l’impronta insanguinata del killer, con il piede del commesso di Vigevano già sottoposto alle misurazioni della dottoressa Cristina Cattaneo, consulente dei pm.

Sempio a Roma per normali “approfondimenti”

Secondo quanto trapelato non si sarebbe trattato di una riunione straordinaria ma di un incontro per una volta in presenza, invece che su Zoom, per i normali “approfondimenti” in vista della nuova chiusura indagini, dopo quella di maggio. Il pool difensivo di Andrea Sempio non avrebbe escluso di essere pronto a depositare nuove consulenze tecniche, già in fase di elaborazione, alla Procura diretta da Fabio Napoleone e all’aggiunto Stefano Civardi che coordina il fascicolo affidato al Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano sul delitto del 13 agosto 2007.

Proprio oggi intanto è stata archiviata la posizione dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, accusato di aver incassato denaro per favorire l’archiviazione proprio di Andrea Sempio nell’inchiesta del 2017.