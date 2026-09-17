Delitto di Garlasco, archiviata l’accusa di corruzione per l’ex pm Venditti

L’accusa era di aver preso denaro per favorire Sempio. La notizia anticipata da Milo Infante

Nuova svolta in una delle inchieste collegate al delitto di Garlasco. È stata archiviata la posizione dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, accusato di aver incassato denaro per favorire l’archiviazione di Andrea Sempio nell’inchiesta del 2017 sull’omicidio di Chiara Poggi. La notizia è stata anticipata da Milo Infante su Retequattro nel consueto appuntamento con ‘Ore 11’. Il gip del tribunale di Brescia ha dunque accolto la richiesta della Procura.

Già lo scorso gennaio la Corte di Cassazione aveva bocciato l’inchiesta della Procura di Brescia su Venditti, per la presunta corruzione in atti giudiziari con “20-30mila euro” che avrebbe ricevuto da Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio, per archiviare la posizione del figlio nel 2017 dall’accusa di aver ucciso Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007.