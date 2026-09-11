Attentato Ranucci, la Procura dispone indagini su beni riconducibili a Lavitola

Nel mirino degli investigatori è finita anche la compagna dell’ex direttore dell’Avanti!

Accertamenti patrimoniali sono stati disposti dalla Procura di Roma sul ristorante Bistrò Cefalù, aperto da circa dieci anni a Monteverde e riconducibile a Valter Lavitola, detenuto a Rebibbia e accusato di essere il mandante dell’attentato contro l’ex conduttore di “Report” Sigfrido Ranucci.

Nel mirino degli investigatori è finita anche la compagna dell’ex direttore dell’Avanti!, nell’ambito degli approfondimenti sulla gestione dell’attività. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti figurano il riciclaggio e l’intestazione fittizia di beni. Gli accertamenti puntano a ricostruire disponibilità e flussi finanziari.