Accesso Archivi

Accesso Archivi

giovedì 10 settembre 2026

Ultima ora

Attentato Ranucci, il Riesame conferma il carcere e le accuse per Lavitola

Attentato Ranucci, il Riesame conferma il carcere e le accuse per Lavitola
Valter Lavitola (Foto LaPresse/Cecilia Fabiano)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite
,

L’avvocato annuncia ricorso in Cassazione

Il tribunale del Riesame di Roma ha confermato la custodia cautelare in carcere per Valter Lavitola e le accuse, compresa l’aggravante del metodo mafioso per l’attentato a Sigfrido Ranucci.

Resta dunque detenuto l’imprenditore, accusato dalla procura della Repubblica di Roma di essere il mandante e l’organizzatore dell’attentato dinamitardo al conduttore di Report, avvenuto a ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione nel comune di Pomezia in provincia di Roma. L’avvocato Sergio Cola, difensore di Lavitola, ha annunciato ricorso in Cassazione.

© Riproduzione Riservata