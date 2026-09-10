Attentato Ranucci, il Riesame conferma il carcere e le accuse per Lavitola

Il tribunale del Riesame di Roma ha confermato la custodia cautelare in carcere per Valter Lavitola e le accuse, compresa l’aggravante del metodo mafioso per l’attentato a Sigfrido Ranucci.
Resta dunque detenuto l’imprenditore, accusato dalla procura della Repubblica di Roma di essere il mandante e l’organizzatore dell’attentato dinamitardo al conduttore di Report, avvenuto a ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione nel comune di Pomezia in provincia di Roma. L’avvocato Sergio Cola, difensore di Lavitola, ha annunciato ricorso in Cassazione.