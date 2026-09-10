Attentato Ranucci, legale Lavitola: "Oggi presentiamo ricorso in Cassazione"

“Rispettiamo le decisioni della magistratura, ma non le condividiamo né in fatto né in diritto. Oggi depositeremo ricorso per Cassazione per saltum”. Con queste parole l’avvocato Sergio Cola ha commentato la decisione del Tribunale del Riesame di Roma, che ha confermato la custodia cautelare in carcere per Valter Lavitola. I giudici hanno confermato integralmente l’ordinanza del Gip, comprese le accuse contestate dalla Procura di Roma e l’aggravante del metodo mafioso. L’imprenditore resta quindi detenuto perché ritenuto dagli inquirenti il presunto mandante e organizzatore dell’attentato dinamitardo contro il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto nell’ottobre 2025 davanti alla sua abitazione di Campo Ascolano, nel comune di Pomezia.

Il legale ha spiegato che le motivazioni della decisione saranno depositate entro 45 giorni, ma ha annunciato l’immediata iniziativa davanti alla Suprema Corte. “Abbiamo appreso che il Tribunale di Riesame ha confermato l’ordinanza cautelare del Gip. Aspetteremo le motivazioni, ma oggi è l’ultimo giorno utile e presenteremo ricorso per Cassazione per saltum contro l’ordinanza che ha rigettato la nostra richiesta di perdita di efficacia della custodia cautelare, che riteniamo ampiamente fondata in diritto”, ha concluso Cola.