Germania, la leader di AfD Weidel: “La coalizione di governo è finita”

Alice Weidel continua ad alzare la voce dopo la vittoria di AfD alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. “La coalizione nero-rossa è finita”, ha detto la leader del partito di estrema destra aprendo il dibattito generale al Bundestag e puntando il dito contro l’attuale coalizione di governo tra Cdu-Csu e Spd. Secondo Weidel, con il voto gli elettori avrebbero inviato un messaggio inequivocabile alla maggioranza. “Le persone vogliono finalmente un cambio di politica”, ha sottolineato la rappresentante dell’estrema destra che poi ha definito il progetto di bilancio presentato dal governo una semplice “dichiarazione di capitolazione”.

La vittoria di Afd in Sassonia e le preoccupazioni dopo il voto

In Sassonia-Anhalt, uno dei sedici Stati federati della Germania, AfD ha ottenuto oltre il 44% dei voti (più del doppio rispetto al 20,8% del 2021). Deludente invece il risultato della Cdu, scesa al 18%, rispetto al 37,1% di cinque anni fa. Numeri che hanno destato preoccupazione non solo in Germania ma anche in Italia e nel resto d’Europa. Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani l’ha definita “una pessima notizia” mentre Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni, ha preso le distanze. Sono invece saliti sul carro del vincitore il ministro dei Trasporti Matteo Salvini e il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci.