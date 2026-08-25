Treviso, bimba di 5 anni precipita dal quinto piano

La piccola è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita

Una bambina di cinque anni è grave dopo essere precipitata dal quinto piano del condominio dove vive con la famiglia a Montebelluna, in provincia di Treviso. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30 di questa mattina. Caduta dal quinto piano per cause ancora in corso di aggiornamento, la piccola si è fermata sulla terrazza del secondo piano. In casa c’erano i genitori che sembra non si siano accorti di nulla. La bambina è stata trasportata all’ospedale di Treviso in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri di Montebelluna per gli accertamenti.