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martedì 25 agosto 2026

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Treviso, bimba di 5 anni precipita dal quinto piano

Treviso, bimba di 5 anni precipita dal quinto piano
Foto di archivio LaPresse/Stefano Porta
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La piccola è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita

Una bambina di cinque anni è grave dopo essere precipitata dal quinto piano del condominio dove vive con la famiglia a Montebelluna, in provincia di Treviso. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30 di questa mattina. Caduta dal quinto piano per cause ancora in corso di aggiornamento, la piccola si è fermata sulla terrazza del secondo piano. In casa c’erano i genitori che sembra non si siano accorti di nulla. La bambina è stata trasportata all’ospedale di Treviso in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri di Montebelluna per gli accertamenti. 

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